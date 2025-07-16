В Финляндии сообщили о бедственном положении на границе с Россией

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности. Например, немецкий туроператор отменил чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что было продано так мало поездок», — указано в статье.