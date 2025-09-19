В Евросоюзе сообщили, какие страны ЕС пока импортируют российский газ

Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция продолжают импортировать газ из России, заявила она.
Восемь стран Евросоюза все еще покупают газ у России, пишет The Guardian со ссылкой на заявление представителя ЕС по энергетике.
По словам Итконен, у Евросоюза нет информации о том, где этот газ в конечном итоге используется? в стране-офоциальном покупателе или он уходит дальше.
В мае 2025 года еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен говорил о необходимости полного отказа ЕС от российских энергоресурсов и срочного поиска альтернатив.
«Мы также не должны импортировать российские энергоресурсы. Это не временные санкции, это то, что останется навсегда. По моему мнению, Европа больше никогда не купит ни одной молекулы российского газа, как только это решение будет принято», — говорил он.
Позднее в июне глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что закупки российского газа должны быть прекращены навсегда, отметив, что запрет будет действовать бессрочно, независимо от исхода конфликта на Украине.