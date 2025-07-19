В Европе оценили влияние санкций на экономику России

«Санкции, похоже, укрепили позиции Москвы, а не ослабили ее», — говорится в сообщении издания.
Россия переориентирует свои торговые связи, в то время как стратегические сектора стран ЕС переживают не лучшие времена, говорится в материале.
Новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу 19 июля. В него вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.