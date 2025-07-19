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В Европе оценили влияние санкций на экономику России

Продолжающаяся политика санкций в отношении России со стороны Запада только укрепляет позиции Москвы. Об этом пишет итальянская газета L'Antidiplomatico.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Санкции, похоже, укрепили позиции Москвы, а не ослабили ее», — говорится в сообщении издания.

Россия переориентирует свои торговые связи, в то время как стратегические сектора стран ЕС переживают не лучшие времена, говорится в материале.

Новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу 19 июля. В него вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.

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