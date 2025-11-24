«Газпром» заявил об угрозе газоснабжению в ЕС из-за низких запасов газа в ПХГ

Ранее ТАСС сообщил, что сейчас ПХГ Европы заполнены на 79,1% (почти на 10 процентных пунктов ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 88,3% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 7,5 млрд куб. м газа. Однако нетто-отбор составляет порядка 4,4 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 41-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 42% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.