«Газпром» заявил об угрозе газоснабжению в ЕС из-за низких запасов газа в ПХГ

Общий уровень заполненности ПХГ Европы 21 ноября опустился ниже 80%, это один из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет, отметили в холдинге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Европа 19—21 ноября произвела рекордный отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) для этих дней, а недостаточные запасы в европейских ПХГ могут угрожать газоснабжению потребителей при сильных холодах, заявили в «Газпроме».

«Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений», — говорится в сообщении «Газпрома». В целом общий уровень заполненности ПХГ Европы 21 ноября опустился ниже 80% — один из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.

«Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей», — отметили в российском холдинге.

В «Газпроме» напомнили, что в этом году сезон отбора газа для европейских хранилищ начался, когда ПХГ были заполнены лишь на 83%. В том числе в Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, — на 76% и 72%.

Ранее ТАСС сообщил, что сейчас ПХГ Европы заполнены на 79,1% (почти на 10 процентных пунктов ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 88,3% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 7,5 млрд куб. м газа. Однако нетто-отбор составляет порядка 4,4 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 41-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 42% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

