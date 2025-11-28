В ЕС заподозрили Бельгию в удержании прибыли от российских активов

Бельгия объясняла свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России, а также подрывом доверия к европейским финансовым рынкам. Об этом же предупреждал бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство заблокированных активов России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также высказал опасения в срыве заключения мирного соглашения в случае конфискации российских активов, писала Financial Times.
Однако пять дипломатов из разных европейских стран заявили Politico, что Бельгия может преследовать второстепенную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от этих активов поступают в национальный бюджет страны. Из-за этого отследить, выполняет ли Брюссель обязательства перед Киевом в полном объеме, невозможно, говорят собеседники издания.
По их словам, в прошлом году Бельгия обязалась раскрывать информацию о том, куда направляются поступления от российских активов, однако до сих пор этого не сделала.
Бельгия отвергает критику, заявляя, что налоги на прибыль от российских активов «предназначаются» Киеву. «[Это] финансирование полностью предназначено для Украины и идет на оказание военной поддержки (военная техника, обучение