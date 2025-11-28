Ричмонд
В ЕС заподозрили Бельгию в удержании прибыли от российских активов

В ЕС усиливают давление на Бельгию из-за ее отказа поддержать идею с выделением кредита Украине за счет российских замороженных активов на сумму около €140 млрд. Бельгийское правительство обвиняют в том, что оно не раскрывает полностью данные о том, куда направляются налоговые поступления от этих активов, сообщает Politico.

Источник: РБК

Бельгия объясняла свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России, а также подрывом доверия к европейским финансовым рынкам. Об этом же предупреждал бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство заблокированных активов России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также высказал опасения в срыве заключения мирного соглашения в случае конфискации российских активов, писала Financial Times.

Однако пять дипломатов из разных европейских стран заявили Politico, что Бельгия может преследовать второстепенную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от этих активов поступают в национальный бюджет страны. Из-за этого отследить, выполняет ли Брюссель обязательства перед Киевом в полном объеме, невозможно, говорят собеседники издания.

По их словам, в прошлом году Бельгия обязалась раскрывать информацию о том, куда направляются поступления от российских активов, однако до сих пор этого не сделала.

Бельгия отвергает критику, заявляя, что налоги на прибыль от российских активов «предназначаются» Киеву. «[Это] финансирование полностью предназначено для Украины и идет на оказание военной поддержки (военная техника, обучение и т. д.), а также на некоторые гражданские товары, такие как машины скорой помощи», — заявил Politico бельгийский чиновник.