В ЕС заподозрили Бельгию в удержании прибыли от российских активов

В ЕС усиливают давление на Бельгию из-за ее отказа поддержать идею с выделением кредита Украине за счет российских замороженных активов на сумму около €140 млрд. Бельгийское правительство обвиняют в том, что оно не раскрывает полностью данные о том, куда направляются налоговые поступления от этих активов, сообщает Politico.