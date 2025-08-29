В ЕС хотят передать Украине 200 млрд евро из российских активов: ЕК начала разрабатывать схему

Евросоюз разрабатывает план использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Министры иностранных дел обсудят это в субботу, 30 августа, в Копенгагене. Об этом пишет Politico.
Еврокомиссия предлагает направить 200 млрд евро на восстановление, хотя немедленную конфискацию активов там пока не рассматривают из-за юридических и финансовых проблем.
В прошлом году страны «Большой семерки» (G7) согласились направить Киеву 45 млрд евро прибыли от инвестирования активов, но теперь ЕС ищет дополнительные источники финансирования из-за дефицита бюджета Украины в следующем году. Страны Балтии и Эстония выступают за полную конфискацию активов, однако ФРГ, Италия и Бельгия против.
Как передает издание, Еврокомиссия рассматривает создание специального фонда для Украины, открытого для стран G7. Это поможет инвестировать активы в более рискованные проекты, что принесет больше прибыли, однако увеличит риски для налогоплательщиков Евросоюза. Бельгия готова взять на себя часть ответственности за управление активами, но другие страны должны поддержать этот план.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет использовать все судебные механизмы для ответных действий Евросоюзу, чтобы не дать им использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.