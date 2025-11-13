В ЕК сочли невозможным выдавать Украине регулярные кредиты

По данным Politico, без репарационного кредита Киев столкнется с дефицитом бюджета в $60 млрд в течение ближайших двух лет. Только в этом году расходы Украины на ведение боевых действий составят $100−110 млрд, половину ВВП страны, а для продолжения боев в течение следующих четырех лет потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений, подсчитал The Economist.