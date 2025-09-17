Ричмонд
В Дубае откроют самый высокий в мире отель

В ноябре откроют самый высокий в мире отель в Дубае.

Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 17 сен — РИА Новости. Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.

«На горизонте Дубая появится новый символ: Ciel Dubai Marina откроется в ноябре этого года как самый высокий отель в мире», — говорится в сообщении Dubai Media Office в соцсети Х.

Высота 82-этажной гостиницы, расположенной в районе Dubai Marina, составляет 377 метров.

В настоящее время самой высокой гостиницей мира считается также находящийся в Дубае отель Gevora высотой 356 метров.