В Дубае откроют самый высокий в мире отель

ДУБАЙ, 17 сен — РИА Новости. Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
«На горизонте Дубая появится новый символ: Ciel Dubai Marina откроется в ноябре этого года как самый высокий отель в мире», — говорится в сообщении Dubai Media Office в соцсети Х.
Высота 82-этажной гостиницы, расположенной в районе Dubai Marina, составляет 377 метров.
В настоящее время самой высокой гостиницей мира считается также находящийся в Дубае отель Gevora высотой 356 метров.