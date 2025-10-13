В долги тяжкие: в России растет доля проблемных кредитов на покупку жилья

В России увеличивается доля ипотечных кредитов на жилье, по которым возникли проблемы с выплатами. Если с начала года этот показатель был менее 1%, то к сентябрю он вырос до 1,6%, сообщили «Известиям» в ЦБ. Там отметили, что эта цифра могла быть и выше, если бы не жесткие меры регулятора. При этом в Банке России признают высокие риски продажи жилья через механизм рассрочки, который стал активно использоваться в условиях высокой ключевой ставки. Там настаивают: такие сведения должны передаваться в бюро кредитных историй.