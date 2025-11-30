В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты более 150 тыс. рублей

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда (с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации), компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.