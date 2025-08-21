Ричмонд
В ЦБ заявили о необходимости «дать передышку» российской экономике

Без новых подходов к производительности труда рост зарплат неизбежно будет «съеден» инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют, отметил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

Источник: РИА "Новости"

Российская экономика переходит к «сбалансированным темпам роста» после перегрева в последние два года, заявил в интервью «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«На сегодня наша экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное — почти все кадровые ресурсы — сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет “съеден” инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — сказал он.

По подсчетам Росстата, темпы роста ВВП в России в этом году замедлились: российская экономика выросла на 1,1% во втором квартале 2025 года после 1,4% в первом квартале.

Директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Даниил Наметкин говорил, что замедлившийся темп роста ВВП может постепенно восстановиться по мере ослабления денежно-кредитной политики ЦБ. Тем не менее еще зимой власти начали говорить о возможном «охлаждении» экономики.

«Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», — говорил министр экономического развития Максим Решетников.

В июне глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в России наблюдается не рецессия, а плановое охлаждение экономики. «Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — говорил он.

В октябре 2024 года ЦБ на фоне ускорения инфляции поднял ключевую ставку до рекордного показателя в 21%, еще несколько заседаний подряд совет директоров Банка России сохранял ее на этом уровне.

Снижение ставки началось в июне, когда регулятор опустил ее до 20%, и продолжилось в июле — до 18%. ЦБ после последнего заседания отмечал, что инфляционное давление снижается быстрее, чем ожидалось, и «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

