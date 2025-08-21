В ЦБ заявили о необходимости «дать передышку» российской экономике

«На сегодня наша экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное — почти все кадровые ресурсы — сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет “съеден” инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — сказал он.