В ЦБ сообщили о снижении «градуса проблемы» с дропами

Банк России также сделал неудобным использование дропперских карт, что повлияло на их стоимость и срок функционирования. «Если раньше такая карта могла жить примерно месяц, то сейчас она выявляется быстро, в течение часов, а иногда даже и минут. Поэтому карта становится дороже: раньше она стоила где-то порядка 10 тыс. руб., сейчас — 30−50 тыс. руб., а если мы говорим о карте премиального сегмента, по которой обычно устанавливаются большие лимиты на переводы, то такие карты стоят уже 70 тыс. руб.», — описала ситуацию Полякова.