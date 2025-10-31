В ЦБ рассказали об условиях для курса в 50 рублей за доллар

«Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае, да, курс рубля начнет устойчиво укрепляться по отношению к американской валюте. Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%», — сказал Тремасов.