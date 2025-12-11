В ЦБ рассказали о новом способе снять блокировку с банковских карт

«Мы стали предоставлять информацию людям, которые обращаются в Банк России, о том, в какой организации были похищены денежные средства, куда переведены, номер уголовного дела и подразделение МВД, куда целесообразно обратиться для того, чтобы люди, которые попали в базу, могли сходить в МВД и подтвердить свою непричастность к совершению преступления. Механизм этот заработал, мы видим то, что многие люди, которые находятся в базе и считают себя непричастными к совершению операций без добровольного согласия, идут в МВД, к следователям, которые находятся на местах, обращаются, получают возможность “допроситься”, возможно, урегулировать спор в досудебном порядке, когда они имеют возможность перевести денежные средства лицу, которое заявило об операции без добровольного согласия. И после всех этих процедур коллеги из МВД направляют уведомление в Банк России, что по уголовному делу к ним обратился такой-то гражданин, спор регулирован в досудебном порядке, и предлагают нам рассмотреть вопрос о выводе из нашей базы», — рассказал Уваров.