В ЦБ рассказали, как россияне будут выбирать способ расчета

«Задача Банка России как раз в том, чтобы предоставить людям возможность выбирать платежные средства по своему усмотрению, будь это наличные, безналичные или цифровые деньги. Каждый будет решать сам, выбирать, что ему комфортнее», — сказал Белов.
При этом он отметил, что теоретически любой новый платежный инструмент может потеснить другие, уже привычные способы оплаты.
Цифровой рубль — это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях. Ее получил госслужащий. Выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.