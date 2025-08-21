В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до конца 2025 года

«В базовом прогнозе у нас не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено», — сказал Ганган.