В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до конца 2025 года

Банк России (ЦБ) может снизить ключевую ставку, если экономика будет развиваться, как ожидается, но окончательное решение еще не принято, заявил в интервью «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря высокой ключевой ставке (21%) инфляция замедлилась, рост цен на жилье приостановился, а рубль укрепился. Теперь ЦБ меняет курс и начинает смягчать политику, чтобы дать импульс для роста экономики, сказал он.

«В базовом прогнозе у нас не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено», — сказал Ганган.

Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России (ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента ЦБ.

На вопрос о том, как ЦБ оценивает текущую ситуацию с инфляцией, директор департамента денежно-кредитной политики ответил: «В базовом сценарии мы ожидаем, что по этому году в целом инфляция составит 6−7% и 4% в последующие годы. Такому прогнозу соответствует средняя ключевая ставка 16,3−18% с августа по декабрь этого года и 12−13% в следующем году».

Ганган отметил, что ключевая ставка с высокой вероятностью останется в прогнозном диапазоне. Однако значение ставки на конец года может выйти за его пределы. При быстром замедлении инфляции возможно дальнейшее снижение, но не исключено и сохранение ставки на уровне 18% для достижения целевых показателей.

Он добавил, что для сдерживания инфляции России была необходима жесткая денежно-кредитная политика, поэтому ключевая ставка была установлена значительно выше ее уровня. Эта мера сработала: рост цен замедлился, что позволяет постепенно снижать ставку в текущем году.

В марте ЦБ в третий раз сохранил ключевую ставку 21% годовых. Сценарий с понижением ставки в ЦБ тогда не рассматривали.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%, а в июле — с 20 до 18% (текущий уровень).

