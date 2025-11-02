В Белом доме рассказали о планах на случай отмены судом пошлин

Как сообщалось, Трамп может лично прийти в Верховный суд на слушания, это станет прецедентом — президент США раньше в непосредственном рассмотрении исков в инстанции не участвовал. Точного подтверждения этим намерениям ни президент, ни Белый дом пока не озвучивали.