ЦБ попросил закрыть процесс по иску к Euroclear

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о рассмотрении дела в отношении европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Арбитражного суда.
«Центральный Банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, далее на усмотрение судьи», — говорится в сообщении.
