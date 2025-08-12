В Амстердаме арестовали активы «дочки» «Газпром нефти»

Ранее суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Акции одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects попали под арест по не связанным друг с другом искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива». Последние таким образом пытаются получить компенсацию за собственные активы, потерянные после начала боевых действий на Украине.