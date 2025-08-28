Глава МИД Индии 23 августа Субраманьям Джайшанкар заявил, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза (ЕС), невзирая на свои обвинения в сторону Индии, продолжают закупать у нее нефть. Он посоветовал этим государствам в случае, если у них возникают проблемы с закупкой ископаемого у Индии, больше не приобретать ее.