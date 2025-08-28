В администрации Трампа удивились решению Индии не отказываться от газа из РФ

«Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не [проявляют готовности сделать это], и я озадачен», — сказал он в прямом эфире телеканала Bloomberg TV.
Наварро подчеркнул, что Индией, страной со «зрелой демократией», управляют «умные люди», которые при этом отказываются от предложения Вашингтона, намеревающегося добиться не только от этой страны, но и от Китая отказа от закупок нефти из РФ.
Агентство Reuters днем ранее сообщило, что торговые пошлины в размере 50%, которые ранее анонсировал Трамп, уже начали действовать в отношении Индии. Уточняется, что тарифы затронули товары, в число которых вошли драгоценные камни, ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, а также мебель и химикаты.
Глава МИД Индии 23 августа Субраманьям Джайшанкар заявил, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза (ЕС), невзирая на свои обвинения в сторону Индии, продолжают закупать у нее нефть. Он посоветовал этим государствам в случае, если у них возникают проблемы с закупкой ископаемого у Индии, больше не приобретать ее.