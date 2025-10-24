Усвоить урон: потери убыточных банков выросли втрое за год

Чистая прибыль сектора в августе сократилась почти вдвое по сравнению с июлем — после 397 млрд она упала до 203 млрд рублей, следует из данных ЦБ. В материалах Банка России за август отмечается, что число убыточных банков увеличилось на 13 и достигло 68 (из 306). Этому способствовало увеличение отчислений в резервы (на 67 млрд рублей), снижение чистого процентного дохода на 36 млрд. А также сокращение дивидендов от дочерних компаний в 16 раз до 4 млрд и увеличение налоговых выплат на 33 млрд рублей.