Ушли на базу. Как односторонние взыскания ФНС изменят нашу жизнь

С 1 ноября 2025 года у налоговиков появляется реальная возможность взыскивать задолженности с физических лиц без обращения в суд. На деле все не так сложно. Новый порядок не отменяет права граждан на защиту, а лишь упрощает бюрократическую часть взыскания долгов. Финансы Mail разбирались, при каких условиях и с какими гарантиями будет проходить этот процесс, и как защитить себя, если списание уже началось.

Алексей Зотов
Обозреватель
Источник: Shutterstock

Пункт 1 статьи 48 Налогового кодекса уже с 2023 года позволяет взыскивать долги с физических лиц во внесудебном порядке, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей и отсутствует спор по существу. Новый закон лишь детализирует и упорядочивает этот механизм, добавляя гарантии для налогоплательщиков. По сути, сейчас законодатель устранил технические пробелы, а не создал что-то новое.

«Новый порядок, установленный Федеральным законом № 287-ФЗ от 31.07.2025 года, вносящим изменения в Налоговый кодекс РФ и ФЗ “Об исполнительном производстве”, не является правовым новаторством. Он логично встраивается в существующую правовую парадигму, выступая ее развитием, а не заменой. Право на судебную защиту остается неприкосновенным. Внесудебный порядок взыскания долгов за счет имущества налогоплательщика без статуса ИП (ст. 48 НК РФ) применяется только при отсутствии спора», — уточняет эксперт и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева.

На первый взгляд это кажется чем-то новым, но фактически продолжает курс, взятый несколько лет назад, когда аналогичный механизм стал действовать для сумм свыше десяти тысяч рублей: новый закон лишь детализирует и упрощает существующую практику. Государство избавляется от необходимости обращаться в суд в случаях, где фактически никакого спора нет. Если налогоплательщик молчит, то, по сути — соглашается с начислением. И только когда подает возражение в судебные органы, ситуация автоматически переводится в юридическую плоскость.

Отвечать придется быстрее

Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную защиту, и новая процедура этому не противоречит. Право остается, а вот форма его реализации изменяется: теперь от гражданина потребуется активное действие, чтобы запустить судебный механизм. Так, если налогоплательщик направит заявление о несогласии с суммой долга, ФНС обязана остановить внесудебное взыскание и обратиться в суд. В этом смысле новая система выглядит как фильтр: кто не спорит, тот платит, а кто возражает — защищает свои доводы в суде.

Уведомления о списании долгов направляются в личный кабинет налогоплательщика или через «Госуслуги», и такое письмо считается полученным в день отправки. Иными словами, пропуск уведомления от налоговиков по причине «не видел» теперь юридически перестает кого-то волновать.

Важно отметить, что для приостановки списания налоговой задолженности требуется подать либо «заявление о перерасчете суммы исчисленного налога» с последующей жалобой на отказ, либо уведомление о несогласии с решением вышестоящего налогового органа (подп. 1 п. 10 ст. 48 НК РФ). Несоблюдение этой процедуры может привести к тому, что ваше возражение не будет учтено, и списание произойдет без вашего ведома.

Алена Яковлева
эксперт и управляющий партнер ГК «РосКо»

«Автоматическое» правосудие

После того, как налогоплательщику ушло требование об уплате налога, у него есть восемь дней для добровольной оплаты. Если этот срок истек, а возражений не поступило, ФНС вправе принять самостоятельное решение о списании долга. Дальше дело техники: поручение налогового органа попадает в реестр решений о взыскании задолженности на портале ФНС, после чего в банк уходит распоряжение о списании суммы долга гражданина. При этом система учитывает банковские лимиты и не сможет списать больше, чем указано в поручении. Ошибки в списании станут причиной для возврата средств с процентами.

Но практика показывает, что вернуть свои деньги из бюджета бывает сложнее, чем их туда отправить. Поэтому юристы советуют действовать на опережение — отслеживать уведомления, проверять счета и вовремя посылать возражения.

По словам Юлии Маркеловой, эксперта из компании «Финансово-правовой Альянс» (СПб):

В случае если списание уже произошло, теоретически можно попробовать инициировать спор о взыскании неосновательного обогащения. Однако суд может обратить внимание на то, что налогоплательщик по каким-то причинам не стал урегулировать разногласия с ФНС в предусмотренном досудебном порядке, что будет трактоваться не в его пользу (разумеется, только при отсутствии уважительных причин).

Юлия Маркелова
эксперт из компании «Финансово-правовой Альянс» (СПб)

Налоговики уверяют, что новый порядок избавит суды от массы однотипных дел. По данным ФНС, только в 2024 году суды рассмотрели более 2,3 млн заявлений о взыскании бесспорных долгов. Теперь их значительная часть будет закрываться на уровне налогового ведомства. Но и налогоплательщики должны стать более внимательными: порой, в цифровой среде ответственность наступает быстрее, чем бумага доходит до почтового ящика.

Как защитить себя?

Основная защита теперь не юридическая, а организационная. Проверка личного кабинета, внимательное отношение к уведомлениям, проверка начислений и оперативная реакция — вот четыре шага, которые заменят суд. Государство предоставило цифровые инструменты, но теперь требует ими пользоваться.

Если вы не согласны с начислением, подайте заявление о перерасчете или уведомление о несогласии. Сделать это можно через «Госуслуги», портал ФНС или в МФЦ. Факт подачи нужно зафиксировать: сохранить квитанцию, сделать скриншот или копию почтового уведомления. Отправленное вовремя заявление заблокирует внесудебное взыскание и переводит отношение с ФНС в нужное русло.

«Доказать свою позицию по существу также может быть сложнее — бюджет неохотно расстается с тем, что в него уже попало. Поэтому рекомендуем внимательно следить за текущей ситуацией с налогами, тем более это нужно делать буквально раз в год, и сразу же решать возникающие разногласия. Их стоит фиксировать письменно и иметь доказательства, что они действительно были направлены», — считает Юлия Маркелова из «Финансово-правового Альянса».

Государство постепенно превращает судебные формальности в административные процедуры. И если гражданин вовремя заявит о своей позиции, система сработает в его пользу, но если бездействует — сработает в режиме «по умолчанию». Новый порядок делает ответственность взаимной: ФНС обязана действовать строго по регламенту, а гражданин должен не упускать сроки обжалования. Государство хочет освободить суды от механической работы, а граждане получают возможность быстрее решать бесспорные вопросы. Чтобы ваши деньги не ушли «по умолчанию», достаточно несколько простых действий: следить за уведомлениями, проверять начисления, и не молчать, если не согласны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

