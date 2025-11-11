Ушли на базу. Как односторонние взыскания ФНС изменят нашу жизнь

После того, как налогоплательщику ушло требование об уплате налога, у него есть восемь дней для добровольной оплаты. Если этот срок истек, а возражений не поступило, ФНС вправе принять самостоятельное решение о списании долга. Дальше дело техники: поручение налогового органа попадает в реестр решений о взыскании задолженности на портале ФНС, после чего в банк уходит распоряжение о списании суммы долга гражданина. При этом система учитывает банковские лимиты и не сможет списать больше, чем указано в поручении. Ошибки в списании станут причиной для возврата средств с процентами.