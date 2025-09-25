Ричмонд
Опрос: уровень финансового стыда россиян снизился до 54%

Уровень стыда, который россияне испытывают из-за долгов и кредитов, снизился по сравнению с прошлым годом с 60% до 54%. Об этом пишет ТАСС, сославшись на данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», в котором приняли участие 3 тыс. человек.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В этом году мы наблюдаем важный сдвиг: если в 2024 году о стыде, связанном с долгами, сообщали около 60% респондентов, то в 2025 г. таких стало 54%, — отметил исполнительный директор “Выберу.ру” Ярослав Баджурак. — При этом новый тренд — рост неуверенности из-за недостатка знаний. Это говорит о том, что люди начинают осознавать свои слабые места в управлении финансами, что может быть первым шагом к их повышению».

Несмотря на положительную динамику, финансовый стыд остается распространенным явлением: более 40% опрошенных в целом испытывают неловкость, связанную с деньгами. Наиболее частой причиной (26%) является отсутствие сбережений. Для 22% причиной стыда стали долги и кредиты, а для 18% — низкий доход по сравнению с окружением.

Наиболее остро финансовый стыд и неуверенность проявляются среди молодежи (18−25 лет) и фрилансеров. Более 60% молодых респондентов избегают разговоров о деньгах с близкими, а среди самозанятых о неловкости из-за отсутствия стабильности сообщили 70%.

Эксперты подчеркивают, что стыд за кредиты часто мешает людям обращаться за их рефинансированием, даже если это выгодно. Рост же неуверенности из-за финансовой неграмотности указывает на запрос общества на просвещение в этой сфере.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

