Упрямая цифра: на электронные платежки ЖКУ перейдут по всей России

Вопрос перехода на электронные платежки за ЖКХ вместо бумажных обсуждается в России уже несколько лет. Еще в 2022-м Минстрой поддержал возможность такого процесса, однако законодательно это не пока урегулировано. В 2024 году комиссия Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» дала поручение Минцифре проработать возможность отказа от бумажных платежек. Тогда в министерстве сообщили «Известиям», что вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами, при этом там подчеркивали, что возможность оплачивать бумажные квитанции должна сохраниться. В этом году правительство РФ запустило пилотный проект в Подмосковье по переходу на цифровые квитанции ЖКХ с согласия гражданина. Если эксперимент окажется удачным, то его распространят на всю страну.