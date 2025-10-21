Упрямая цифра: на электронные платежки ЖКУ перейдут по всей России

Электронные платежные документы для ЖКУ будут введены на всей территории России. Их начнут автоматически выставлять гражданам через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги», появление информации в них приравняют к доставке платежного документа — сейчас в большинстве регионов их отправляют банки. Такой законопроект подготовил Минстрой. Представители управляющих компаний признают, что им выгоднее электронная доставка платежек, однако во всех регионах разный уровень цифровизации, поэтому решение должно приниматься индивидуально по каждой территории.
Почему в РФ хотят перейти на электронные платежки
В России готовятся к массовому переходу на оплату коммунальных услуг в цифровом формате через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Такой законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ подготовил Минстрой. В пояснительной записке документу, который есть у «Известий», сообщается, что он разработан во исполнение указаний президента Владимира Путина, поручений вице-премьера Марата Хуснуллина, а также в целях реализации создания на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) единой цифровой платформы о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Согласно документу, предполагается, что платежки на оплату коммунальных услуг в электронной форме будут одновременно размещаться в двух системах: в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги».
«Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Вопрос перехода на электронные платежки за ЖКХ вместо бумажных обсуждается в России уже несколько лет. Еще в 2022-м Минстрой поддержал возможность такого процесса, однако законодательно это не пока урегулировано. В 2024 году комиссия Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» дала поручение Минцифре проработать возможность отказа от бумажных платежек. Тогда в министерстве сообщили «Известиям», что вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами, при этом там подчеркивали, что возможность оплачивать бумажные квитанции должна сохраниться. В этом году правительство РФ запустило пилотный проект в Подмосковье по переходу на цифровые квитанции ЖКХ с согласия гражданина. Если эксперимент окажется удачным, то его распространят на всю страну.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сам порядок представления платежного документа в эти системы будет установлен в подзаконных нормативных правовых актах. В частности, в них определят процедуру учета волеизъявления потребителей ЖКУ и организаций ЖКХ при переходе на доставку электронных платежных документов, порядок взаимодействия между операторами ГИС ЖКХ и «Госуслуги» и пр.
При этом, согласно документу, возможность размещения такой информации на «Госуслугах» будет обеспечена при условии, если потребитель услуг ЖКХ прошел регистрацию в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА), а также выразил согласие на направление ему указанной информации.
«Для поэтапного перехода на электронные платежные документы с учетом выполнения организациями ЖКХ необходимых подготовительных мероприятий (оценки своей клиентской базы и экономических интересов), его планируется осуществлять по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей ЖКУ», — сообщается в пояснительной записке.
— Минцифры осведомлено о проекте изменений в Жилищный кодекс, подготовленном Минстроем. В настоящее время ведется обсуждение документа при участии коллег из Минстроя России, в том числе в части технических особенностей доставки извещений об оплате ЖКУ на портал «Госуслуги», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
При этом там также отметили, что Госуслуги — это один из способов получения информации о начисленных коммунальных платежах, бумажные квитанции останутся доступны для всех желающих.
— В настоящее время законопроект находится на этапе общественных обсуждений. Его окончательная редакция будет сформирована по результатам прохождения регламентных процедур, — сообщили «Известиям» в Минстрое.
Там отметили, что новые нормы направлены на формирование единого для всей территории РФ способа доставки юридически значимого электронного платежного документа.
— Ожидается, что централизованный способ информирования будет способствовать увеличению безопасности получения гражданами платежных документов, — пояснили в Минстрое.
Там подчеркнули, что предусмотренная Жилищным кодексом РФ вариативность по оплате коммунальных услуг будет сохранена для удобства граждан.
За и против появления электронных платежек
В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ считают инициативу Минстроя полезной.
— Это, конечно, правильный шаг. Во-первых, экономятся средства на работе с бумагой, ее печати, доставке. Во-вторых, повышается безопасность населения, которое будет защищено от мошенников и от случаев краж в квартирах, когда человек там не проживает, но платежки копятся и по ним можно сделать вывод об отсутствии хозяина, — пояснила «Известиям» зампред комитета Светлана Разворотнева.
По ее словам, единственная сложность для реализации этой инициативы — это неспособность некоторых граждан, в основном пожилых пенсионеров, пользоваться электронными устройствами и интернетом.
— Поэтому им необходимо оказывать помощь. Например, в Москве сейчас внедряют систему «Электронный дом». Сотрудники коммунальных служб просто ходят по квартирам, рассказывают и показывают, как всё устроено. Это, конечно, влияет на отношение и выбор людей. Если компания заинтересована выставлять электронные платежки, она может выделить на такую разъяснительную работу ресурс, — полагает депутат.
Решение о таком переходе на цифровую доставку квитанций должно приниматься отдельно на уровне каждого региона, так как у каждой территории своя специфика, уровень цифровизации и вовлеченность в нее населения, считает директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.
— С одной стороны, вроде как логично отправить платежку по электронке. Но сможет ли ее получить и прочитать потребитель? Есть ли у него аккаунт на «Госуслугах»? Поэтому, как мне кажется, нельзя лишать людей традиционного бумажного способа оплаты, — сказала она «Известиям».
При этом она отметила, что появились мошенники, которые начали приносить фальшивые квитанции для оплаты с поддельными счетами. В этом случае появление платежек в ГИС ЖКХ решило бы эту проблему, тогда бы человек знал, что у него только один источник получения информации, полагает представитель отрасли. Тем не менее этот вопрос должно решить время, так как рано или поздно люди будут всё больше вовлекаться в цифровую среду, считает Татьяна Гоцуленко.
— Для руководителей управляющих компаний законопроект Минстроя, конечно, очень нужен. Вы не можете представить, сколько компания тратит на то, чтобы напечатать эту платежку, а потом еще и доставить в почтовый ящик. За каждый шаг нужно платить. Это очень дорого в отличие от цифрового формата, — пояснила «Известиям» исполнительный директор ассоциации «ЖКХ-контроль города Москвы» Вера Москвина.
По ее словам, сейчас банки предлагают гражданам бесплатные услуги — платить за коммуналку со своих карт, со своих личных кабинетов. Однако и тут есть свои минусы: если у человека несколько банковских карт и отовсюду ему шлют эти уведомления, то можно запутаться и оплатить несколько раз. Поэтому важно, чтобы был единый источник оплаты — либо ГИС ЖКХ, либо «Госуслуги», либо один уполномоченный для этих целей банк, полагает эксперт.
— Но старшее поколение всё равно к этому мало готово, потому что оно не является активным пользователем цифровых технологий. Пожилые люди всё равно ждут бумажку, и чтобы потом она где-нибудь лежала как доказательство оплаты. Конечно, прогресс движется вперед. Поэтому нужно либо помогать им через социальных работников, либо сделать так, чтобы для них это было удобно, — отметила Вера Москвина.
По словам главы комитета ТПП по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрея Широкова, большая часть населения сегодня не пользуется ни ГИС ЖКХ, ни «Госуслугами» и до сих пор звонит по кнопочным телефонам, не говоря уже о компьютерах и планшетах. Поэтому вряд ли россияне массово захотят получать электронные платежки.