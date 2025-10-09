Ричмонд
Управляющие компании могут начать штрафовать за монополизацию рынка связи

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству посоветовал нижней палате российского парламента ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в дома управляющими компаниями.

Источник: Газета.Ру

Таким образом в Думе хотят бороться с монополизацией рынка связи.

В 2022—2023 годах Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела 231 жалобу на недопуск операторов связи для размещения и эксплуатации сетей связи. При этом в 60−70% случаев УК уклоняются от расторжения договоров с действующими операторами связи, что, как отмечают депутаты, дискриминирует некоторых операторов и ущемляет интересы абонентов и нарушает нормы законодательства, согласно которым допуск операторов связи в многоквартирные дома должен быть беспрепятственным.

До этого операторы заявили о росте числа случаев срезания линий связи. Речь идет о линиях, которые идут от узла связи до пользовательского оборудования. Посредством такого оборудования к интернету подключены абоненты в секторе индивидуальной жилищной застройки, частные дома.