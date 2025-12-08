В настоящее время Татарстан является лидером по уровню развития партнерского финансирования.
Так в России называют исламские финансы, то есть финансовая деятельность, реализуемая по канонам исламского права (шариата) и соответствующая шариату комплексно — в договорах, этике взаимоотношений между сторонами сделок, конструкций операций, наличием социальной ответственности и прочее, разъясняет финансист.
Что такое халяльный кешбэк
Соответствие финансовых инструментов и продуктов шариату должны рассмотреть и признать высококвалифицированные богословы, называющиеся шариатскими аудиторами или советниками.
«Ислам старается быть гибким и современным, учитывая современные реалии, например, цифровизацию в финансовых операциях (финтех)», — говорит Зарипов.
По его словам, все больше цифровых финансовых проектов получают поддержку улемов (исламских ученых) и право на работу в исламском финансовом сегменте.
Ислам Ахмедшин и Тимур Хакимов успешно прошли шариатскую экспертизу Совета улемов духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана с проектом под названием Halal Card. Это цифровой продукт в виде мобильного приложения.
«Отличительной чертой дебетных пластиковых карт проекта будет так называемый “халяльный кешбэк”, предполагающий возврат части сумм, потраченных пользователями на покупки. Это не будет считаться ссудным процентом, который традиционный банк платит владельцем пластиковых карт за хранение денег на карточном счете», — объясняет экономист.
Речь идет о программе стимулирования потребления по данным картам в виде скидки за товар. Уровень кешбэка будет зависеть исключительно от объема расчетов халяльной картой и видов расходов.
Как пользоваться халяльным кешбэком
«Ключевая разница халяльного кешбэка от традиционного — возвращаемые на карточный счет клиента средства получены от партнерских программ, а не с доходов эмитента карт», — говорит Ильяс Зарипов.
Шариат называет такой кешбэк дисконтом от цены и относит к торговым категориям. А на такие экономические категории нет шариатских запретов. Данный продукт был разработан с участием экспертов Российского центра исламской экономики и финансов в г. Казани.
Разработчики Halal Card планируют расширять продуктовую линейку, предложить рынку потребительское кредитование по принципу Мурабаха — то есть сделку с торговой наценкой с предоставлением необходимого товара заемщику и рассрочкой оплаты.
На этом же принципе, по словам эксперта, могут базироваться и исламские кредитные карты, когда клиент может занять некоторое количество денег у исламского финансового института (компании партнерского финансирования), расплачиваясь за товар в рассрочку.
Кстати, кешбэк по исламским кредитным картам тоже возможен и тоже будет считаться мерой удержания лояльности клиентов (дисконтом).
Следующими продуктами, доступными пользователям приложения, могут быть финансирование покупок товаров и автомобилей, а также услуги частного исламского пенсионного фонда и инвестиции на исламском сегменте фондового рынка.
Кроме того, полезным цифровым решением станут анонсированная организаторами проекта установка так называемых «садакаматов» — терминалов, способных принимать добровольные пожертвование — садака (араб.), которые планируется разместить в мечетях, мусульманских школах, торговых центрах, национальных учреждениях культуры, других публичных местах.
В этом проекте активно используется искусственный интеллект — полиглот по имени Мадиина.
Халяльная карта с кешбэком эмитирована с участием OpenAPI Ак Барс банка и принадлежит национальной платежно-расчетной системе «МИР». А платежный механизм для трансграничных платежей пока находится в стадии рассмотрения, возможно привлечение китайской Union Pay, может разработчики предложат какие-то новые финтех-решения.
Чтобы стать клиентом Halal Card, надо скачать приложение и действовать по инструкции. Карта с кешбэком возможна в виртуальном виде и в пластиковой форме.
Только, как напоминает экономист, любые халяльные карты не позволяют платить за товары и услуги, которые в Исламе считаются опасными, аморальными и общественно вредными.
А значит, надо использовать карту только для «халяльных» расчетов, тогда поступивший на счет кешбэк позволит купить еще что-то полезное и соответствующее исламским канонам, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».