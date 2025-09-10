Украина получила от ЕС еще €1 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.