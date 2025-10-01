Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа

«Группа “Нафтогаз” подписала кредитное соглашение с ЕИБ на 300 миллионов евро. Средства пойдут на закупку газа для формирования запасов и стабильного прохождения зимы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Нафтогаза».
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан в сентябре заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что «Нафтогаз Украины» планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.