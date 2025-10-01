Ричмонд
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на кредит на сумму 300 миллионов евро для закупки газа, сообщили в среду в компании «Нафтогаз Украины».

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

«Группа “Нафтогаз” подписала кредитное соглашение с ЕИБ на 300 миллионов евро. Средства пойдут на закупку газа для формирования запасов и стабильного прохождения зимы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Нафтогаза».

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан в сентябре заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.

Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.

Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что «Нафтогаз Украины» планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.

