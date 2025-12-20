Ричмонд
Украина и Португалия договорились о производстве морских дронов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина договорилась с властями Португалии о совместном производстве морских беспилотников, сообщил советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Источник: Reuters

Ранее правительство Португалии заявило, что премьер-министр Луиш Монтенегру приехал с официальным визитом в Киев. Позднее Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что политик находится в Киеве.

«Украина и Португалия договорились о совместном производстве украинских морских беспилотников», — говорится в сообщении в соцсети X Камышина.

Камышин не привел никаких деталей по совместной работе между странами. По его словам, беспилотные аппараты будут помогать Португалии «защищать Европу с моря».

Позднее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что было подписано совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства для производства морских дронов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.