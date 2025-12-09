Укор труда: профсоюзы просят по-новому рассчитывать МРОТ

Расчет минимальной заработной платы (МРОТ) на основе прожиточного минимума не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения потребностей его и его семьи. Это констатировали на заседании исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП). В постановлении по его итогам для России и других стран СНГ рекомендовали использовать для расчета новый параметр — минимальный потребительский бюджет. Он включает, в частности, траты на доступ в интернет и другие услуги, на страховки и питание вне дома. Инициатива профсоюзов логична в социальном плане — ее цель не выживание, а достойный стандарт жизни, но прямой переход к такой системе несет риски для экономики, отмечают эксперты.