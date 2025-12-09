Укор труда: профсоюзы просят по-новому рассчитывать МРОТ

Расчет минимальной заработной платы (МРОТ) на основе прожиточного минимума не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения потребностей его и его семьи. Это констатировали на заседании исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП). В постановлении по его итогам для России и других стран СНГ рекомендовали использовать для расчета новый параметр — минимальный потребительский бюджет. Он включает, в частности, траты на доступ в интернет и другие услуги, на страховки и питание вне дома. Инициатива профсоюзов логична в социальном плане — ее цель не выживание, а достойный стандарт жизни, но прямой переход к такой системе несет риски для экономики, отмечают эксперты.
Как предлагают считать минимальную зарплату
Сейчас в странах СНГ отмечается стабильное превышение уровня минимальной заработной платы по отношению к прожиточному минимуму, говорится в постановлении исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (объединяет профсоюзы Азербайджана, Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана). Заседание исполкома прошло в понедельник, 8 декабря 2025 года.
Согласно представленному докладу ВКП, минимальная зарплата в России с 2004 года по 2025-й выросла в 37 раз. При этом в Белоруссии — в пять раз, в Азербайджане — в 20 раз, Казахстане — в 28 раз, в Таджикистане — в 143 раза, в Узбекистане — в 195 раз.
При этом сейчас в странах, где есть национальные профсоюзные центры ВКП, для расчета минимальной зарплаты используется оценка потребительской корзины и медианная (средняя) зарплата в регионе, но не реальные расходы работников, отметили в постановлении.
«Такой подход в условиях низкого уровня оплаты труда не обеспечивает необходимые материальные потребности трудящегося для простого воспроизводства рабочей силы — уровень МЗП (МРОТ) остается низким, недостаточным для обеспечения необходимых потребностей работника и членов его семьи», — говорится в документе.
В ВКП заявили, что необходимо определить новые стандарты минимальной заработной платы — на основе минимального потребительского бюджета. Это должно обеспечить основные потребности работника с учетом современных реалий, ориентируясь на расходы трудящихся, включающие затраты на питание (дома и вне дома), а также на перечень товаров и услуг, в том числе цифровых (сотовая связь и интернет).
«В отличие от прожиточного минимума, определяющего минимально допустимые границы потребления, минимальный потребительский бюджет характеризует расходы, необходимые для обеспечения нормального уровня жизни граждан, — говорится в постановлении. — Исполком ВКП считает обоснованным и своевременным постановку вопроса о переходе к установлению госгарантий в области оплаты труда на основе более высокого социального стандарта — минимального потребительского бюджета».
Каков минимальный потребительский бюджет
С 1 января 2026 года минимальная зарплата в России составит 27 093 рубля в месяц, что на 20,7% выше, чем в 2025 году, напомнил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Евгений Макаров. При этом прожиточный минимум трудоспособного населения вырастет на 6,8%, и составит 20 644 рубля.
Евгений Макаров же представил расчет минимального потребительского бюджета — в этом году это 59 625 рублей, из которых, в частности, продукты питания для дома составляют 13,2 тыс. рублей, а вне дома — 10,8 тыс. На непродовольственные товары минимально уходит 7,2 тыс. рублей, на услуги — 18,4 тыс., и на обязательные платежи и сборы — 6,3 тыс. рублей. И это данные без учета содержания нетрудоспособных членов семьи работника.
Параметр минимального потребительского бюджета уже обсуждался ранее — его предлагали использовать в качестве базы для установления МРОТ после преодоления кризисного состояния экономики Российской Федерации в 1992 году.
— Однако он до сих пор официально не рассчитывается, — сказал зампред ФНПР на заседании исполкома ВКП. — В отличие от прожиточного минимума, включающего минимальный набор товаров и услуг для физиологического выживания, минимальный потребительский бюджет рассчитан на удовлетворение современных насущных потребностей граждан.
Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов также отметил, что механизм расчета минимальной зарплаты через потребительский бюджет более правильный и «более выгодный».
— Подходы к минимальной заработной плате, которую нам предлагает государство, вообще не работают. Этот подход в никуда, люди могут только влачить жалкое существование, не более того, и ни о каком развитии быть не может, — сказал он.
В пресс-службе ВКП «Известиям» пояснили, что «хотят добиться установления размера минимальной зарплаты на уровне не ниже минимального потребительского бюджета» и конфедерация намерена инициировать разработку новой редакции модельного закона СНГ «О минимальном потребительском бюджете» в Межпарламентской ассамблее СНГ.
«Национальные профцентры также могут проработать соответствующие законопроекты с национальными правительствами», — сообщили там.
Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Госдумы Виктор Пинский отметил, что сегодня перед профсоюзами Содружества новая цель — «сделать так, чтобы зарплата учитывала реальные цены и расходы на жизнь в каждой конкретной стране».
— Поэтому профсоюзы начинают новую кампанию, цель которой добиться увеличения минимальной зарплаты до уровня минимального потребительского бюджета, — сказал он.
Реально ли предложение профсоюзов
Текущая модель МРОТ, привязанная к медианной зарплате, удобна для статистики, но оторвана от реальной стоимости жизни, согласилась доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Наталия Левошич.
— Инициатива профсоюзов о минимальном потребительском бюджете предлагает вернуть социальную логику, гарантируя не выживание, а достойный стандарт жизни. Однако прямой переход к такой сложной системе несет риски для экономики, поэтому наиболее реалистичным выглядит гибридный подход, сочетающий рыночный ориентир, медиану, с поправкой на реальное потребление, — сказала он.
Руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа назвала привязку МРОТ к прожиточному минимуму устаревшей.
— По сути, мы имеем показатель, который формально рассчитывается, но не имеет никакого отношения к реальной стоимости жизни. Идея перейти к минимальному потребительскому бюджету, который бы включал не только питание и коммуналку, а еще и расходы на нормальное жилье, медицину, отдых и образование, выглядит верным направлением, — сказала она.
Эксперт добавила, что смена принципа расчета МРОТ — «это вопрос политического выбора, а не поиска идеальной формулы».
— Потребуется не только новая методика, но и последовательная бюджетная политика, и реальная воля к легализации трудовых отношений, — сказала она.
Доцент кафедры менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Михаил Перельман также напомнил, что в 1992 году такая идея уже предлагалась, однако нормативного закрепления не получила. Тогда в расчет минимального потребительского бюджета предлагали включить расходы на ЖКУ, проезд на пригородном и междугородном ж/д транспорте, на самолете, досуг и отдых, медицинские услуги, не входящие в систему ОМС, услуги связи, а расходы на продукты питания включали покупку колбасы, копченостей, кофе. Из непродовольственных товаров предусматривалась покупка наручных часов, телефона, стройматериалов для ремонта жилья, для занятий спортом и туризмом, печатные материалы и так далее.
Эксперт полагает, что так как методики формирования этого показателя сейчас нет, то «скорее всего данная инициатива не найдет поддержки, однако она безусловно полезна».
Впрочем, в числе целей, которые утвердил исполком ВКП на заседании 8 декабря, — актуализация методики расчета минимального потребительского бюджета «с учетом цифровизации экономики и изменения структуры потребления».
В Минтруде «Известиям» напомнили: «в Конституции закреплено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения».
«Прожиточный минимум — это уровень дохода, необходимый для обеспечения основных потребностей человека: покупки продуктов питания, предметов первой необходимости, средств личной гигиены и других базовых товаров, — отметили в ведомстве. — Вместе с тем по поручению президента Российской Федерации ведется работа по обеспечению опережающего роста минимального размера оплаты труда».
В министерстве отметили, что, в соответствии с принятым в 2023 году законом, МРОТ составляет 48% медианной заработной платы и растет темпами, опережающими инфляцию. Так, с 1 января 2026 года МРОТ будет более чем на 30% выше прожиточного минимума, такое изменение напрямую повлияет на условия труда 4,6 млн людей.