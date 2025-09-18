Удар по юрлицу: количество компаний в России упало до минимума за 15 лет

Количество зарегистрированных компаний в России сократилось до минимального за 15 лет уровня. По данным ФНС, на 1 сентября 2025 года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) числятся почти 3,2 млн организаций. За год их число уменьшилось на 56 тыс. Это связано с борьбой ФНС против дробления бизнеса, высокой стоимостью кредитов, усилением фискального контроля и активизацией власти в борьбе с «пустышками». Они ведут фиктивную деятельность и могут вызвать системные проблемы на рынке. Ждать ли новой волны закрытий бизнеса — в материале «Известий».