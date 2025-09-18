Удар по юрлицу: количество компаний в России упало до минимума за 15 лет

Количество зарегистрированных компаний в России сократилось до минимального за 15 лет уровня. По данным ФНС, на 1 сентября 2025 года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) числятся почти 3,2 млн организаций. За год их число уменьшилось на 56 тыс. Это связано с борьбой ФНС против дробления бизнеса, высокой стоимостью кредитов, усилением фискального контроля и активизацией власти в борьбе с «пустышками». Они ведут фиктивную деятельность и могут вызвать системные проблемы на рынке. Ждать ли новой волны закрытий бизнеса — в материале «Известий».
Сколько компаний зарегистрировано в РФ
На 1 сентября этого года в России в ЕГРЮЛ зарегистрированы 3,17 млн организаций, следует из статистики ФНС, которую изучили «Известия». Это самый низкий показатель как минимум с 2010-го (более ранних данных по месяцам нет). Для сравнения: в сентябре 2024-го в реестре было на 56 тыс. больше компаний — 3,25 млн, а в аналогичном месяце 2023-го — 3,29 млн.
«Известия» направили запрос в ФНС о причинах такого снижения.
Одним из основных факторов стала большая кредитная нагрузка на бизнес из-за повышения ключевой, считает доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко. ЦБ держал ставку на рекордном уровне в 21% годовых больше полугода, и только в июне начать смягчать денежно-кредитную политику. На последнем заседании 12 сентября регулятор опустил ключевую до 17%.
На снижение количества компаний также повлияли усиление фискального контроля и активизация Налоговой службы в зачистке «спящих» и неактивных юридических лиц, отметила она.
— С одной стороны, это повышение прозрачности бизнеса, укрупнение игроков, оптимизация производственных процессов. С другой, ослабление конкуренции, сокращение потребности предприятия в работниках, снижение качества услуг и мотивации к инновациям, — полагает эксперт.
ФНС регулярно чистит списки компаний, сказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так, в 2024 году из реестра были удалены 100 тыс. организаций за недостоверность сведений. В 2023-м таких было 172 тыс., а в 2021-м — 214 тыс.
— Значительная доля ликвидаций компаний в России представляет собой не добровольное прекращение деятельности фирм, а принудительное исключение из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС. Более половины таких случаев связано с предоставлением недостоверных сведений, а еще около 18% — с признанием фирмы недействующей (те, что не подавали отчетность и не проводили операции), — уточнил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.
Это указывает на проводимую Налоговой службой активную чистку реестра, идет борьба с недобросовестным бизнесом и фирмами-однодневками, что препятствует развитию теневой экономики, считает он.
Справка «Известий»
Фирма-однодневка — юрлицо, которое не ведет реальной предпринимательской деятельности и, как правило, не предоставляет налоговой отчетности, либо сдает ее с нулевыми показателями. Такая компания зарегистрирована с участием «подставных» должностных лиц. Такие фирмы могут использоваться для уклонения от налогов, вывода средств за рубеж или их отмывания.
Чем опасны фирмы-однодневки
Фирмы-однодневки создаются, например, для хищения и обналичивания денег, легализации преступных доходов и совершения других преступлений.
Основной риск, связанным с ними, — это ненадлежащая осмотрительность бизнеса при выборе контрагента, сказала член московского регионального отделения «Деловой России» Елена Гладышева. То есть легальные компании могут, не зная того, совершать сделки с фирмами-пустышками, участвуя в преступных схемах. Кроме того, после заключения контракта такое фиктивное предприятие может получить аванс и скрыться.
Действия налогового органа по чистке реестра дает определенную гарантию отсутствия налоговых и других претензий в будущем к чистому бизнесу, пояснила эксперт. Также это препятствует дроблению и созданию огромного числа «зеркальных» компаний, сказала она.
В последнее время выездных проверок ФНС из-за дробления стало больше, а некоторые споры уже дошли до суда. Схему используют, чтобы распределить доходы между предприятиями, — чаще всего к ней прибегают организации, которые вышли за пороги применения упрощенной системы налогообложения, но хотят сохранить льготы.
Сейчас в РФ действует налоговая амнистия за дробление бизнеса. Основное условие — добровольный отказ от нелегальных схем начиная с 2025 года и переход к корректному исчислению налогов. При его соблюдении компании будут освобождены от уплаты недоимок, пеней и штрафов за 2022−2024 годы, даже если нарушения будут обнаружены во время выездных проверок. Некоторые действительно пользуются такой системой. Это тоже приводит к сокращению общего числа организаций.
Продолжится ли сокращение числа компаний
— Смягчение денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, будет способствовать постепенному снижению процентных ставок по кредитам и повышению доступности заемных средств для предприятий. Это приведет к росту деловой активности, развитию бизнеса и окажет положительное влияние на количество юрлиц. Но процесс не будет быстрым, — полагает Эвелина Гомонко из РУДН.
В связи с замедлением экономики сейчас действительно уменьшается число компаний, но уже наметились тенденции, которые способствуют выравниванию этой ситуации, полагает эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения «Опоры России» Сергей Елин. Среди них — снижение ключевой ставки до 17%, сказал он.
В целом на рынке идет тенденция к укрупнению бизнеса во всех сферах экономики, полагает Елена Гладышева из «Деловой России». Это ведет к снижению потребности в дополнительных юрлицах, а значит, сокращению регистрации новых компаний. При этом, с учетом активности контролирующих лиц, тенденция продолжится и кратно увеличится, полагает она.
Как писали «Известия», в первой половине 2025-го «смертность бизнеса» почти в 1,5 раза превысила его «рождаемость» — впервые с санкционного 2022-го, когда компании массово покидали рынок. Чаще всего закрывались предприятия в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Зимой в регионах началась волна банкротств среди застройщиков: в Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК «Стройпроект Групп», а в Ростове-на-Дону банкротом признан СК «Донстрой», не сумевший погасить долг перед банком.