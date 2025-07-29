Учтенная ставка: доходы от депозитов свыше 210 тыс. подпадут под налог

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2025-го подпадут доходы от них, превышающие 210 тыс. рублей. Эта сумма не изменится, если не произойдет форс-мажора и ЦБ не поднимет ключевую выше 21%. Эксперты уверены, что Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики и он продолжит снижать ключевую до конца года. Чтобы получить доход в 210 тыс. от сбережений, на депозитах должно лежать более 1 млн рублей, однако цифра разнится в зависимости от условий банков. В 2026 году от налога с процентов по вкладам власти ожидают получить 262 млрд рублей. Выполним ли этот план — в материале «Известий».
Как рассчитать налог с доходов по вкладам
Налог с процентов по вкладам рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. В 2025-м ставка не поднималась выше 21%. Таким образом, налогооблагаемая база составит 210 тыс. рублей (аналогичная сумма была по итогам 2024-го). Показатель может измениться только в том случае, если ключевую резко поднимут до конца года и станет выше 21%. Однако такой сценарий крайне маловероятен, считают эксперты.
Справка «Известий»
6 июня Банк России впервые за три года снизил ставку — с 21 до 20%. В последний раз решение о ее понижении принималось в сентябре 2022 года — тогда ее опустили с 8 до 7,5%. После этого в течение почти трех лет ЦБ принимал только решения о повышении ключевой либо о сохранении ее на прежнем уровне.
Вероятность того, что регулятор увеличит ставку до 21% к концу года, крайне низка, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. ЦБ перешел к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) еще в июне, а в этом месяце продолжил цикл. На заседании совета директоров 25 июля приняли решение опустить ключевую сразу на 2 п.п., до 18%.
К концу года ставку могут снизить до 16%, ожидает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Он добавил: если учитывать, что в начале 2025-го проценты по вкладам в банках были порядка 21%, то чтобы заработать 210 тыс., понадобился бы 1 млн рублей.
Сумма свыше этой будет облагаться сбором по ставке НДФЛ в 13% (а если доходы более 5 млн рублей — 15%). ФНС самостоятельно рассчитает размер налога за 2025 год и оповестит тех, кто должен его оплатить. Сделать это необходимо до 1 декабря 2026-го.
При этом учитывать нужно доходность вклада и срок. Например, если он был открыт в самом конце прошлого года и ставка по нему составляла 20%, то у человека должно лежать чуть больше 1 млн рублей, чтобы в результате получился доход свыше 210 тыс. рублей, уточнил Богдан Зварич из ПСБ.
При 18% годовых потребуется сумма около 1,1 млн, а при 16% — 1,3 млн, добавил руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.
— Кроме того, важно понимать: налог рассчитывается по совокупному доходу со всех депозитов во всех банках. Если у человека их несколько с разными сроками и ставками (например, часть средств лежит под 15%, а новые вклады открыты под 19%), для попадания под налог потребуется сумма в диапазоне от 1,1 до 1,4 млн рублей, — заключил он.
Сколько россиян подпадут под налог
В 2024 году россияне впервые заплатили сбор с процентов, полученных в 2023-м по вкладам. При этом налогообложение депозитов не снижает их популярности, так как они, даже с учетом сбора, приносят привлекательную доходность, заявил Богдан Зварич из ПСБ. По данным портала «Финуслуги», в начале этого года средняя максимальная ставка по вкладам сроком на год в ведущих банках составляла 20,8%.
Назвать точное число граждан, которым придется платить налог по итогам 2025 года, сложно, но их будет относительно немного, полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. На конец марта у 95% россиян сумма остатков на счетах составляла менее 1 млн рублей, а средний размер депозита (без учета тех, у кого лежало до 1 тыс. рублей) равнялся 413 тыс.
Официальной статистики о том, сколько всего россиян имеют сберегательные продукты, нет. Согласно опросу ВЦИОМ, депозиты есть практически у каждого третьего жителя страны (30%).
Несмотря на высокие ставки, налог по-прежнему затронет относительно небольшую часть населения, преимущественно состоятельный сегмент, согласился Илья Васильков. Однако в условиях высоких доходностей по депозитам порог налогообложения достигается при меньших суммах вклада, чем это было бы при ставках в 7−10%.
Всего, по прогнозу ВТБ, за первые шесть месяцев года россияне получат около 4 трлн рублей доходов с процентов по депозитам. Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2024-го. Как полагают в банке, за весь 2025-й процентные доходы жителей страны по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.
Сколько налог на доходы от депозитов принесет в бюджет
В 2025-м поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам составят 251,5 млрд рублей. В 2026-м, по прогнозу властей, от этой статьи поступит 262 млрд, а в 2027-м — 173 млрд рублей.
Планы выглядят реалистичными, учитывая всё еще высокие ставки и продолжающийся приток средств населения в банки, сказал Игорь Додонов из «Финама». Такой прогноз вполне достижим и будет зависеть от двух ключевых факторов, отметил Илья Васильков из «Сравни».
По его словам, если ЦБ будет вынужден держать ставку на высоком уровне весь 2025 год, то процентные доходы населения будут очень значительными. Второй фактор — объем средств на депозитах. Высокие ставки стимулируют приток денег в банки, если общий портфель вкладов продолжит расти, то и налоговая база увеличится, заключил он. Всего граждане на 1 июля держали в банках на депозитах почти 43 трлн рублей.