Учтенная ставка: доходы от депозитов свыше 210 тыс. подпадут под налог

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2025-го подпадут доходы от них, превышающие 210 тыс. рублей. Эта сумма не изменится, если не произойдет форс-мажора и ЦБ не поднимет ключевую выше 21%. Эксперты уверены, что Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики и он продолжит снижать ключевую до конца года. Чтобы получить доход в 210 тыс. от сбережений, на депозитах должно лежать более 1 млн рублей, однако цифра разнится в зависимости от условий банков. В 2026 году от налога с процентов по вкладам власти ожидают получить 262 млрд рублей. Выполним ли этот план — в материале «Известий».