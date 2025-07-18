Убавленная стоимость: властям предложили закрепить цены базовых продуктов для борьбы с инфляцией

Властям предлагают зафиксировать цены на продукты первой необходимости на три-четыре месяца. Долгосрочные соглашения между производителями, торговыми сетями и государством помогут сдержать рост стоимости этих товаров, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» с ним ознакомились). Сейчас годовая инфляция составляет 9,3%. Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты. Среди других мер — закупки в дружественных странах, прямые поставки от фермеров и снижение пошлин на товары, которых не хватает. В чем риски таких решений и что прямо сейчас разгоняет цены — в материале «Известий».