Убавленная стоимость: властям предложили закрепить цены базовых продуктов для борьбы с инфляцией

Властям предлагают зафиксировать цены на продукты первой необходимости на три-четыре месяца. Долгосрочные соглашения между производителями, торговыми сетями и государством помогут сдержать рост стоимости этих товаров, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» с ним ознакомились). Сейчас годовая инфляция составляет 9,3%. Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты. Среди других мер — закупки в дружественных странах, прямые поставки от фермеров и снижение пошлин на товары, которых не хватает. В чем риски таких решений и что прямо сейчас разгоняет цены — в материале «Известий».
Заморозка цен на социально значимые товары
Годовая инфляция на середину июля составила 9,3%, следует из данных Минэка. Этот уровень соответствует среднегодовому прогнозу ведомства, а концу 2025-го министерство ожидает замедления темпов роста цен до 7,6%.
Сейчас это уже происходит — под влиянием высоких ставок, роста сбережений и укрепления рубля. Но эти факторы временные, и в дальнейшем темпы могут снова ускориться, предупреждает руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов в свежем докладе «Этюд 11. Инфляция: краткий обзор» (редакция его проанализировала).
Эксперт перечислил ряд мер, которые могут помочь снизить инфляцию в стране. В частности, предлагается временно заморозить цены на социально значимые товары — сроком на три-четыре месяца. Речь идет о мясе, яйцах, хлебе, картофеле и других продуктах первой необходимости. Как говорится в докладе, добиться этого можно через долгосрочные соглашения между производителями и потребителями — как корпоративными (включая торговые сети), так и государственными. Властям же следует содействовать заключению таких договоренностей.
Справка «Известий»
В России действует список социально значимых товаров, куда входят 24 наименования базовых продуктов, включая мясо, молоко, хлеб, овощи и фрукты. Власти могут регулировать цены на них, если в конкретном регионе они подорожают на 10% в течение 60 дней. Однако этот механизм применяется редко: почти за 15 лет его использовали всего несколько раз — например, для регулирования цен на гречку, сахар и подсолнечное масло.
ФАС постоянно следит за ценами на социально значимые продукты и принимает меры для их контроля, сказали «Известиям» в службе. Сейчас региональные власти активно заключают добровольные соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости товаров, добавили там. Также ФАС рекомендует торговым сетям и поставщикам активнее заключать долгосрочные договоры с заранее согласованными объемами, ценами и взаимной ответственностью за выполнение условий.
В службе отметили, что доклад ЦМАКП не поступал ей на рассмотрение, однако ФАС принимает во внимание мнение экспертного сообщества.
Для эффективной фиксации цен такие соглашения должны содержать четкие условия и ответственность сторон, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, также важно предусмотреть компенсации для производителей в случае снижения прибыли — например, налоговые льготы или субсидии.
Помимо этого, нужно вести обязательную отчетность и контроль за исполнением договоренностей. Необходимо и государственное участие в логистике и складировании, чтобы обеспечить равномерное распределение товаров, а также антимонопольное регулирование для предотвращения искусственного завышения цен со стороны доминирующих игроков, добавил Владимир Чернов.
Участие в таких соглашениях должно быть добровольным — принуждение может привести к снижению рентабельности бизнеса, особенно для малых компаний, считает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. И действительно нужны компенсации: если издержки производителей превысят согласованные цены, выпуск продукции станет экономически невыгодным. В результате сократится предложение, добавила она.
— Фиксация цен сопряжена с рядом рисков. Среди них — дефицит товаров, снижение качества и разнообразия продукции, рост теневого рынка, сложности с планированием для производителей, а также возможная коррупция при распределении компенсаций, если они будут, — предупредил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
По данным ЦБ, в июне продовольственная инфляция достигла почти 12%. «Известия» обратились в регулятор, Минэк и Минпромторг с просьбой оценить предложения Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Что поможет снижению инфляции в России
Снижение инфляции возможно и за счет дополнительных мер, перечисленных в докладе ЦМАКП. Среди них:
— ускоренный импорт товаров из дружественных стран;
— прямые поставки продукции фермеров в крупные города — в обход торговых посредников;
— снижение пошлин на товары, которых теперь привозят меньше, и сырье для их производства;
— ограничение потребкредитования — с помощью жесткой оценки рисков при выдаче займов;
— стимулирование «экономики предложения» — за счет снижения ставок, введения инвестиционного вычета по налогу на прибыль;
— ограничение роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции.
Предложенные меры могут повлиять на цены, но их эффект будет ограниченным и неравномерным, оценил Владимир Еремкин из Президентской академии. По его словам, сильная сторона инициатив — акцент на ключевые причины товарной инфляции: дефицит предложения (импорт, пошлины) и избыточный спрос (сдерживание кредитования).
Эти меры могут сгладить ценовые всплески, особенно по социально значимым товарам, но вряд ли изменят общие тренды, подчеркнул эксперт. Сейчас ключевыми драйверами роста остаются услуги, бензин и индексация тарифов естественных монополий. Без жесткой денежно-кредитной политики и контроля бюджетных расходов достигнуть устойчивого снижения инфляции не получится, считает он.
Среди предложений, которые могут сработать в ближайшее время, — фиксация цен на базовые товары, ускоренный импорт из дружественных стран, снижение пошлин на дефицитную продукцию и ограничение потребкредитования, перечислил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В перспективе одного-трех лет помогут стимулирование инвестиций, развитие прямых поставок от фермеров и снижение неналоговой нагрузки на малый бизнес, добавил он.
— Однако без решения проблемы монополизации — особенно в агросекторе и логистике — цены вряд ли существенно снизятся даже при падении издержек: сработает так называемый эффект храповика (когда стоимость сырья падает, но продукция не дешевеет), — считает Светлана Ильяшенко из РЭУ.
Как вырастут цены в 2025 году
Ключевыми для инфляции станут III и IV кварталы, когда могут сойтись сразу несколько рисков, отмечается в докладе ЦМАКП. Во-первых, может ослабнуть эффект накоплений: люди начнут тратить сбережения, что разгонит спрос. Во-вторых, возможен разворот курса рубля в сторону ослабления — сейчас он переукреплен, тогда как фундаментально сбалансированный уровень оценивается в 100 рублей за доллар, подчеркнул автор работы.
При оптимистичном сценарии во втором полугодии инфляция может замедлиться за счет сезонного удешевления плодоовощной продукции, высокого уровня ключевой (20%) и отложенного эффекта ценовых соглашений, считает Светлана Ильяшенко из РЭУ. Впрочем, аналитики прогнозируют снижение ставки ЦБ до 18−19% на заседании регулятора 25 июля.
По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, к концу года инфляция составит 7−8%. При этом применение мер, предложенных ЦМАКП, может замедлить рост цен на 2−3 п.п., считает кандидат экономических наук Андрей Бархота.
Если все меры будут реализованы одновременно и эффективно, инфляция может замедлиться до 5−6% к концу 2025 года — почти до целевого уровня ЦБ (4%), согласился Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако, по его словам, это возможно лишь при стабильном рубле, умеренной внешней инфляции и отсутствии новых шоков.