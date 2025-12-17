Убавленная стоимость: средняя переплата по ипотеке за год снизилась на треть

Переплата по ипотеке в среднем за год снизилась на треть, подсчитали «Известия». В ноябре 2024-го она составляла около 470% от изначального размера кредита, сейчас показатель опустился до 324%. Такой уровень всё равно запределен — по сути, заемщики берут одну квартиру по цене четырех. При этом спрос на рыночную ипотеку в последние месяцы растет — клиенты выходят на сделки в ожидании снижения ключевой ставки и возможности рефинансировать кредит в будущем. Почему люди готовы брать ссуды под 21% годовых — в материале «Известий».