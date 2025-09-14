Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Влада Бумаги обнаружили долг на сумму свыше 2 млн рублей перед ФНС

У блогера Влада Бумаги А4 образовался долг перед налоговой на сумму свыше 2 млн рублей. Это следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Источник: пресс-служба

Как выяснили «Известия», точная сумма долга — 2 008 458,27 рублей. В случае неуплаты блогеру грозят штрафы, пени и блокировка счетов.

В марте этого года стало известно, что блогер и предприниматель Александра Митрошина по итогам 2021 года осталась должна Федеральной налоговой службе более 214 млн рублей с учетом штрафов. Митрошина 8 марта полностью признала вину по делу о легализации незаконно заработанных средств, ее отправили под домашний арест.

Позднее, 11 сентября, Чертановский суд Москвы продлил до 24 октября срок домашнего ареста Митрошиной, обвиняемой в отмывании 127 млн рублей. Нынешнее продление домашнего ареста для блогера стало четвертым. В июне суд уже продлевал Митрошиной срок домашнего ареста — он должен был истечь 24 августа. Ранее срок продлевали в апреле.