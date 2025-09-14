У Влада Бумаги обнаружили долг на сумму свыше 2 млн рублей перед ФНС

В марте этого года стало известно, что блогер и предприниматель Александра Митрошина по итогам 2021 года осталась должна Федеральной налоговой службе более 214 млн рублей с учетом штрафов. Митрошина 8 марта полностью признала вину по делу о легализации незаконно заработанных средств, ее отправили под домашний арест.