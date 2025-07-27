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У регионального ПромТрансБанка выявили недостачу на 6 млрд рублей

В ООО «ПромТрансБанк» (Банк ПТБ, зарегистрирован в Уфе, республика Башкортостан) после отзыва лицензии ЦБ выявили недостачу имущества на сумму в 6,08 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на АСВ.

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Источник: Reuters

Как отметили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое завершило инвентаризацию банка, основная часть недостачи — 6 млрд рублей — «связана с прекращением обязательств по сделкам РЕПО в соответствии с ликвидационными неттингами».

На кредиты физическим лицам, основные средства банка и прочие активы приходится 73,3 млн рублей.

Также были выявлены по итогам ревизии касс банка недостача в размере 155 тысяч рублей и излишек в размере 221 тысячи рублей. Они «обусловлены проведением приходно-расходных операций в день отзыва у банка лицензии», — отмечает АСВ.

Недостача в банкоматах составила 955 тысяч рублей — она образовалась по итогам инкассации денег.

АСВ также выявило вещественные активы — более 5,7 тысячи единиц имущества, не учтенного на балансовых счетах. Это мебель, банковское оборудование, оргтехника и другое.

Напомним, что 23 июля Арбитражный суд Башкирии признал ПТБ банкротом, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ. Банк России отозвал у ПромТрансБанка лицензию на осуществление банковских операций 15 апреля 2025 года.

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