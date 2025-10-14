Тяжело в лечении: медикаменты в России за год подорожали на 14%

Стоимость лекарств в России за год увеличилась в среднем на 14%, узнали «Известия». В условиях роста цен потребители начинают экономить на препаратах — покупают упаковки более крупного объема и ищут самые дешевые предложения через аптечные онлайн-сервисы. Увеличение потребительских цен обусловлено ростом операционных расходов у всех участников в этой сфере: аптек, фармпроизводителей и дистрибуторов. Что происходит с рынком, разбирались «Известия».
Насколько подорожали лекарства
Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата в январе — августе 2025 года в аптечных сетях составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в обзоре аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Известия».
Похожую динамику приводит и RNC Pharma. По данным компании, упаковка лекарства в январе — августе в среднем стоила 375,2 рубля, что на 14% больше, чем за тот же период годом ранее. Минимальная единица дозирования (одна таблетка) стоила в среднем 18,3 рубля — на 10,2% дороже, чем в январе — августе 2024-го. По данным ЦБ, годовая инфляция в августе составила 8,1%. Таким образом, стоимость лекарств превысила ее в 1,7 раза.
Рост цен подтверждает и официальная статистика. Так, кеторол в январе — августе подорожал на 30%, до 55 рублей за упаковку в 10 таблеток, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. Назальные капли нафазолин — на 25%, до 62 рублей за упаковку в 15 мл, а спазмолитик с международным непатентованным наименованием (МНН) дротаверин, который выпускается Sanofi под торговым названием «Но-шпа», — на 15%, до 462 рублей за упаковку в 100 таблеток.
Кроме того, вырос в цене корвалол объемом 25 мл — на 14%, до 53 рублей за упаковку, анальгин (МНН метамизол натрия) — на 13%, до 39 рублей за упаковку в 10 таблеток, эналаприл — на 13%, до 27 рублей за 10 таблеток, следует из данных Росстата. Обезболивающие препараты ибупрофен и цитрамон подорожали на 12%, до 51 рубля и 42 рублей за 10 таблеток, упаковка активированного угля — на 10%, до 20 рублей.
С начала года основной рост цен наблюдался среди лечебных средств, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В январе рост цен на препараты не из списка ЖНВЛП составил около 2% против 1% для лекарств из перечня, следует из обзора DSM Group. В мае и июне рост цен на не-ЖНВЛП ускорился на 4−4,8% против ЖНВЛП в 0,5−1%, а в августе продолжил увеличиваться, составив 5,1%, что более чем в пять раз выше динамики на препараты из списка ЖНВЛП (около 1%), говорится в исследовании.
При этом, по данным аналитической компании, продажи препаратов за восемь месяцев в натуральном выражении снизились на 2,3%, до 2,8 млрд упаковок в сравнении с годом ранее, а по информации RNC Pharma — на 1,1%, до 3,1 млрд упаковок. В денежном выражении продажи выросли год к году на 11%, до 1,1 трлн рублей, оценили в DSM Group, у RNC Pharma объем рынка в рублях увеличился на 13,6%, до 1,18 трлн.
Потребитель ищет способы сэкономить
По словам руководителя отдела электронной коммерции «Здравсити» Александра Тюкина, наблюдается тенденция к экономии россиян при покупке медикаментов. Так, средний чек в организации снизился год к году на 12%, до 1699 рублей, отметил он. При этом растут операционные издержки: например, увеличиваются затраты на ФОТ, логистику, поддержание IТ-инфраструктуры
Также на увеличение издержек влияет дорожающие энергоносители, обратил внимание исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов. Почти вся внутристрановая логистика завязана на автотранспорте, поэтому увеличение стоимости бензина и дизеля приводит к росту издержек и необходимости индексировать цены на лекарства, отмечает он. С начала 2025 года средние цены на бензин на АЗС к 29 сентября выросли на 9,22%, обогнав по темпам роста уровень общей инфляции (4,29% с начала года), следует из данных Росстата.
Всё это является «значимыми факторами» увеличения финансовой нагрузки на аптечные сети, добавил Александр Тюкин. Бизнес вынужден компенсировать общую инфляцию и рост издержек, согласен генеральный директор «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. Для покупателей эти изменения становятся ощутимыми, поэтому все больше людей переходят в онлайн, где можно сравнивать разные предложения и выбирать оптимальную цену, объяснил он. Здесь продажи лекарств растут двузначными темпами. За восемь месяцев 2025 года объем реализации препаратов в компании составил 12,8 млн упаковок, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В деньгах этот показатель вырос на 47%, до 9,3 млрд рублей, добавил он.
В «Здравсити» продажи препаратов за тот же период подскочили в 1,5 раза, до 13,6 млрд, в натуральном выражении рост составил 42% (абсолютных значений в компании не раскрыли).
Эта тенденция связана с перераспределением спроса — россияне продолжают покупать лекарства, но делают это «более рационально», отметил Дмитрий Чирков. По его словам, приобретение препаратов через онлайн-каналы становится для многих способом сохранить привычный уровень лечения без ущерба для бюджета.
Содержание таблеток в упаковках меняется в зависимости от потребительских предпочтений, экономики и политики производителей, добавил Николай Беспалов. В последние годы производители всё чаще укрупняют упаковку, например, вместо пачек одного и того же препарата по 10 таблеток продаются по 20, объяснил он. В перерасчете на одну таблетку большие упаковки становятся порой дешевле для потребителя.
По его словам, на сокращения продаж в отдельных фармгруппах повлияло снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в начале 2025 года. Это отразилось на спросе у потребителей соответствующих групп препаратов (противопростудные, противокашлевые, противовирусные, антибактериальные
Что происходит с рынком
Темпы роста аптечного рынка замедляются, следует из обзора DSM Group. Его денежный объем в январе — августе составил 1,5 трлн рублей, что на 12% больше аналогичного периода 2024-го. Годом ранее рост был 17%. Увеличение количества новых аптек остановилось на фоне усиления консолидации рынка крупными игроки — их доля выросла с 46,6% в 2022 году до 62,8% в 2025-м, говорится в обзоре. Три крупнейшие аптечные сети контролируют 30,9% рынка, годом ранее этот показатель составлял 25,7%, в 2023-м и 2022 годах — 21,9% и 19,7% соответственно.
По итогам первого полугодия, лидерство за сетью «Ригла» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина) с долей в 11,9%, говорится в исследовании. На втором месте — сеть «Апрель» (доля в 11,5%), принадлежащая краснодарскому бизнесмену Вадиму Анисимову. При этом четыре источника «Известий» в крупных аптечных сетях и фармдистрибуторах называют конечным бенефициаром «Апреля» основателя и бывшего владельца «Магнита», президента ФК «Краснодар», бизнесмена Сергея Галицкого. Связаться с ним «Известиям» не удалось.
Замыкает тройку «Планета здоровья» с долей в 7,5%, принадлежащая пермскую бизнесмену Александру Броварцу. Его партнерами по бизнесу выступают режиссер Андрей Кончаловский и его супруга, телеведущая Юлия Высоцкая, следует из данных ЕГРЮЛ.
Представители этих трех сетей на запросы «Известий» не ответили.
Предпосылок к тому, чтобы аптечная продукция повсеместно дешевела, не предвидится, полагает Александр Тюкин. Но в условиях высокой конкуренции компании следят за ценовыми колебаниями, чтобы вовремя корректировать стоимость лекарств, резюмировал он.