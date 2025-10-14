Тяжело в лечении: медикаменты в России за год подорожали на 14%

С начала года основной рост цен наблюдался среди лечебных средств, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В январе рост цен на препараты не из списка ЖНВЛП составил около 2% против 1% для лекарств из перечня, следует из обзора DSM Group. В мае и июне рост цен на не-ЖНВЛП ускорился на 4−4,8% против ЖНВЛП в 0,5−1%, а в августе продолжил увеличиваться, составив 5,1%, что более чем в пять раз выше динамики на препараты из списка ЖНВЛП (около 1%), говорится в исследовании.