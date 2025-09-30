Прокуратура добивается конфискации целого холдинга, работающего в сфере обращения с ТКО

По данным «Ъ», Фрунзенский районный суд Иваново рассмотрит антикоррупционный иск региональной прокуратуры к бывшему чиновнику Денису Кочневу, семье предпринимателей Ярченковых и целому ряду связанных с ними компаний.
В 2016 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и ООО «Чистое поле — Центр» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания стала региональным оператором по ТКО с 1 января 2017 года аж до конца декабря 2031 года. В соответствии с договором ООО под контролем департамента обеспечивало сбор, обработку, утилизацию и захоронение ТКО на территории области, заключая подрядные договоры с компаниями и организациями, оказывающими соответствующие услуги.
В период с 2021 по 2025 год взаимодействие с ООО, сменившим название на «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами», от департамента осуществлял Денис Кочнев, являвшийся его руководителем.
При этом, установила прокуратура, в группу компаний, аффилированных с региональным оператором, входили ООО «Чистое поле +», «Чистое поле — Шуя», «Подворье», «Эко-Транс Авто», «Рассвет», «Грузсервис», «Чистое поле — Иваново» («Меридиан»), «Полигон ТКО», «ЭКО Выбор», «Ивановский мусоросортировочный завод», «Легион», «Инверт», «Парус», «Источник», «Спецтехника», «ЖилСтройРемонт», «Оператор по обращению с отходами», «Ивановская городская инвестиционная компания», «Инвестиционно-экологическая компания», «Городская сервисная служба», «Край» и ИП Белков В. И. Они предоставляли полный спектр услуг по обработке и захоронению ТКО.
Всеми этими компаниями, по данным надзора, фактически руководил Владимир Ярченков, а их учредителем выступала его супруга Лариса Ярченкова. Врач по образованию, работавшая преподавателем в Ивановском государственном медуниверситете, она в дела группы компаний не вмешивалась. Между тем холдинг оказался семейным. Бухгалтерские услуги всем его компаниям оказывало ИП дочери Ярченкова Марии, а юридические — его сын также Владимир Ярченков.
Как установил надзор, выстроенная бизнес-модель способствовала уменьшению налоговой нагрузки и получению дивидендов, в то время как деятельность ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» «носила убыточный характер».
Более того, по данным УФНС, все эти организации хоть и оказывают определенный перечень услуг, разделенных по объектам, но представляют собой «неразрывно связанный субъект деятельности, составляющий единый производственный процесс, направленный на получение общего результата в интересах семьи Ярченковых». Хозяйственная же деятельность осуществлялась с использованием одних и тех же работников, устроенных на 0,2−0,5 ставки, при тесном организационном взаимодействии и оформлении договоров.
Представление деклараций и документов осуществлялось с одних и тех же IP-адресов, что лишний раз подтверждает аффилированность данных лиц, установили налоговики. Помещения компаниям, машины и оборудование предоставлялись членами семьи Ярченковых, а также связанными с ней фирмой и физическими лицами. Таким образом, по версии надзора, Ярченков-старший фактически управлял консолидированной и аффилированной друг с другом группой юридических лиц, созданных с целью выполнения функций ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».
В свою очередь, Дения Кочнев оказывал общее покровительство компаниям Ярченкова и способствовал последнему в развитии бизнеса и обогащению, за что регулярно получал взятки — всего на сумму почти 3,5 млн руб.
Данные факты были установлены в рамках расследования уголовного дела, а также административного — о привлечении ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» к ответственности за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ).
Созданная при общем покровительстве чиновника Кочнева схема, согласно информации УФНС, позволила Ярченковой в 2021—2024 годах в качестве дивидендов от коммерческих организаций в сфере обработки ТКО, а также доходов ее родственников получить 2 млрд 313 млн 190 тыс. 740 ₽ И это при том, что определенная регулятором прибыль оператора по обращению с ТКО за 2021−2025 годы должна была составить порядка 100,8 млн руб.
Кроме того, выборочными проверками территориальных прокуроров было установлено, что фактически свои обязанности региональный оператор систематически не выполнял, ТКО не вывозил, а Кочнев, «пользуясь властными полномочиями, мер по пресечению данной ситуации не принимал».
По фактам выявленных нарушений законодательства прокуратурой в адрес регионального оператора внесено 68 представлений, по 23 из них компания и ее руководители были привлечены к административной ответственности.
Учитывая, что активы были получены в результате нарушения антикоррупционных ограничений и запретов, за счет дачи взятки чиновнику и его покровительства прокуратура считает доходы от деятельности регионального оператора незаконным обогащением.
В данных обстоятельствах принадлежащее семье Ярченковых имущество, полученное коррупционным путем, включая доли участия в коммерческих организациях, а также коррупционный доход в размере 2,3 млрд руб. подлежат обращению в доход государства. Всего иск, с учетом недвижимости и других активов ответчиков, заявлен на 5 170 478 386 ₽ В ближайшее время суд примет по заявлению прокуратуры обеспечительные меры.
Оперативно получить комментарии ответчиков «Ъ» не удалось.