Турция запустила поставки азербайджанского газа в Сирию

Турция приступила к поставкам природного газа из Азербайджана в сирийскую провинцию Алеппо. Церемония запуска газовой ветки прошла в приграничной с Сирией провинцией Килис, передает TRT Haber. Предполагается, что объем транспортировки газа по этой линии составит 2 млрд куб. м в год.
В церемонии запуска приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент Фонда развития Катара Фахад Хамад аль-Сулейти.
Байрактар поблагодарил власти Сирии, Азербайджана и Катара за совместную работу над проектом. Министр отметил, что несмотря на долгие годы испытаний, связь с Сирией укрепляется. «Сегодня в нашем гостеприимном городе Килис мы становимся свидетелями исторического момента. Открытие газопровода Турция-Сирия знаменует новую веху в наших отношениях. Надеюсь, этот газопровод принесет благополучие и процветание нашим народам и станет источником стабильности и мира для всего региона», — сказал он (цитата по Anadolu).
Газовое соединение от Килиса до сирийского Алеппо было завершено 21 мая после восстановления поврежденных трубопроводов. Ежедневно в Сирию через Турцию будет поступать до 6 млн куб. м азербайджанского газа. В перспективе ветку Килис — Алеппо планируется продлить до провинции Хомс.
Байрактар также отметил, что экспорт электроэнергии в Сирию сейчас осуществляется через восемь точек, а мощности планируется увеличить сначала на 25%, а затем более чем в два раза. Общая мощность достигнет 861 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией около 1,6 млн сирийских домохозяйств, добавил он.
Энергетическая инфраструктура Сирии серьезно пострадала в ходе гражданской войны, начавшейся в 2011 году. Электростанции, линии электропередач и газовые системы были сильно повреждены, что сократило ежедневную подачу электричества во многих регионах до 3−4 часов. Ранее глава Минэнерго Турции сообщал, что с учетом дополнительных поставок из Турции 500 МВт электроэнергии общее суточное количество часов энергоснабжения в Сирии вырастет до 10 часов.
В декабре 2024 года к власти в Сирии пришли антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России). Они свергли президента Башара Асада, который уехал из страны и получил политическое убежище в России. К власти в республике пришло новое правительство, временным президентом стал лидер вооруженной оппозиции, глава ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа).
Спустя два месяца после смены власти в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре Ахмеда аш-Шараа. Türkiye отмечало, что нового сирийского президент пригласил сам Эрдоган, и это была первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Сирии в 2011 году. В июле Эрдоган заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку президенту Сирии на переходный период и будет содейстовать возвращению на родину сирийских беженцев.