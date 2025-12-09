Туда нельзя: россияне активно запрещают себе брать кредиты

С точки зрения долговой нагрузки самозапрет почти не влияет на кредитный рынок, уверен Алексей Войлуков. При необходимости человек может снять ограничение и оформить заем через два дня, поэтому этот инструмент не является барьером для получения кредита. Сокращение необеспеченного кредитования связано прежде всего с политикой ЦБ и установленными лимитами. Зато с позиции финансовой грамотности рост числа самозапретов важен: чем больше людей знают о механизме защиты и понимают его принципы, тем активнее применяют его на практике, а расширение доступа через МФЦ увеличило число тех, кто может воспользоваться этой мерой.