Туда нельзя: россияне активно запрещают себе брать кредиты

В ноябре жители России подали значительно больше заявлений о собственных ограничениях на оформление кредитов и займов: количество таких самозапретов увеличилось примерно на 16,8% относительно октября и достигло примерно 1,58 млн, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Как рассказали «Известиям» в ЦБ, за 10 месяцев 2025 года количество жалоб на кибермошенничество снизилось более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как самозапрет влияет на статистику мошенничества с кредитами и какие еще механизмы защиты от киберпреступности необходимы, разбирались «Известия».
Результаты ограничений
За первые 10 месяцев 2025 года число обращений, связанных с кибермошенничеством, уменьшилось более чем на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. В эту категорию входят заявления о спорных ситуациях при оформлении договоров и о несанкционированных списаниях, произведенных посторонними. Хотя снижение показателей обеспечили разные меры, введение самозапрета на оформление кредитов и займов заметно повлияло на динамику.
Регулятор каждый квартал проводит анализ крупнейших банков, изучая, среди прочего, объемы мошеннических операций в кредитной сфере. В рамках программы на I квартал 2026 года запланировано исследование данных за заключительный период 2025 года. При подготовке этого обзора будут приняты во внимание новые инструменты, направленные на борьбу с цифровым мошенничеством.
«Миллионы людей устанавливают самозапрет и для защиты от мошенников, и для защиты от спонтанных покупок и эмоционального потребления. Это очень хороший пример, подтверждающий рост финансовой грамотности и финансовой культуры в целом», — отметили в регуляторе.
Механизм самозапрета пока трудно оценивать как прямой фактор снижения мошенничества, сказал «Известиям» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Однако после 1 марта количество жалоб на подобные схемы заметно уменьшилось, что указывает на возможный положительный эффект.
Защита от киберпреступников, по его словам, по-прежнему в значительной степени опирается на критическое отношение человека к цифровым действиям. Именно пользователь нередко становится «слабым звеном», и по этой причине, несмотря на уменьшение числа успешных операций, совершенных без явного согласия владельца средств, их общий объем продолжает расти.
Увеличение числа оформленных самозапретов может свидетельствовать о росте осведомленности граждан об инструментах, способных снизить последствия утечки или кражи персональных данных, считает Эльман Мехтиев. При этом такое разовое действие лишь частично отражает реальный уровень финансовой грамотности и не формирует полноценной привычки системно управлять своими финансами.
Необходимые инструменты
Достоверно оценить влияние самозапрета на масштабы мошенничества невозможно, заявила «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Подобные преступления постоянно меняют форму. Злоумышленники адаптируют свои методы, меняют подходы и подстраивают схемы под любые новые барьеры. При этом сам механизм самоограничения действительно устраняет риск оформления чужих долгов. Наличие отметки о запрете сообщает кредитору, что выдавать заем нельзя, и запрос автоматически отклоняется, исключая возможность действий третьих лиц.
— Но некорректно утверждать, что самозапрет является универсальным решением. В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что с марта этим механизмом воспользовалось около 17 млн человек. Однако число граждан, не установивших такое ограничение, по-прежнему значительно выше, и именно они остаются в зоне интересов злоумышленников как потенциальные жертвы, — отметила эксперт.
Существующие меры защиты от киберпреступников, по ее мнению, уже достаточно разнообразны. Помимо самозапрета действуют «период охлаждения», механизм «второй руки», а также сервисы, блокирующие переходы на фишинговые ресурсы и установку вредоносных программ. Но эффективность этих решений напрямую зависит от того, используют ли их сами граждане, и многие вспоминают о таких инструментах лишь после того, как столкнутся с проблемой.
Рост числа самозапретов одновременно влияет и на снижение импульсивной закредитованности, считает Евгения Лазарева. Люди отмечают, что такая мера помогает им внимательнее планировать расходы и избегать необдуманных покупок. Это указывает на укрепление более ответственного финансового поведения и способствует формированию привычки оценивать риски перед оформлением кредита.
Раньше до трети похищенных средств приходилось на займы, оформленные на жертв, сказал «Известиям» МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Вероятно, после появления самозапрета часть таких схем стала сложнее, но точных данных пока нет. Параллельно действует и «период охлаждения» при выдаче кредитов.
— Эффективная борьба с кибермошенничеством требует координации всех ведомств, — подчеркнул эксперт. — Необходимо ускорять процедуры блокировки украденных средств и упрощать перевод инцидентов в процессуальное производство. Важнейшая мера — реальное применение ужесточенного наказания для дропперов, предоставляющих свои счета преступникам, поскольку сокращение числа пособников усложняет вывод похищенных денег и снижает результативность схем.
С точки зрения долговой нагрузки самозапрет почти не влияет на кредитный рынок, уверен Алексей Войлуков. При необходимости человек может снять ограничение и оформить заем через два дня, поэтому этот инструмент не является барьером для получения кредита. Сокращение необеспеченного кредитования связано прежде всего с политикой ЦБ и установленными лимитами. Зато с позиции финансовой грамотности рост числа самозапретов важен: чем больше людей знают о механизме защиты и понимают его принципы, тем активнее применяют его на практике, а расширение доступа через МФЦ увеличило число тех, кто может воспользоваться этой мерой.
Самозапрет облегчает защиту граждан, но не исключает угрозу полностью, поэтому россиянам следует сочетать его с другими мерами, сообщил «Известиям» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. В частности, с запретами на операции с недвижимостью, самозапретом на новые сим-карты, обновлением паролей, многофакторной аутентификацией, контролем банковских операций и повышением финансовой грамотности, особенно среди уязвимых групп.
— Эффективность самозапрета во многом зависит от комплексного применения технических и образовательных мер, а также от совместных усилий государства, банков, киберкомпаний и телеком-операторов для снижения рисков мошенничества и защиты граждан, — заметил эксперт.
«Известия» направили запрос в НБКИ, но на момент публикации ответ получен не был.