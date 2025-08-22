Три президента делят рынок: как изменится экономика после переговоров РФ, Украины и США

Пока политики готовят почву, российский рынок уже «голосует ногами»: индекс Мосбиржи в прошлый четверг впервые за полгода закрепился выше 3000 пунктов, показав прирост более 10% за две недели. Но за этим оптимизмом скрывается нервозность — любая негативная новость может легко перечеркнуть рост.
«Последние несколько дней российский фондовый рынок находится в ожидании или, скорее, в точке бифуркации, в которой надежда на стабилизацию и урегулирование противопоставляется возможности нового витка эскалации. Очевидно, что инвестору необходимо быть готовым к любому исходу и рассматривать два противоположных сценария», — считает Дмитрий Исаков, генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest.
На старте большого ралли
Если саммит состоится и стороны хотя бы частично договорятся о прекращении конфликта и смягчении санкционного режима, российский рынок получит мощный драйвер роста. Ключевым моментом станет не сам факт переговоров, а их результативность: план по деэскалации и четко обозначенные шаги со стороны США и Украины. В таком случае начнется переоценка российских активов, которые долго торговались с геополитической скидкой.
«Самый очевидный положительный результат проходящих переговоров по урегулирования украинского конфликта — отказ США от введения дополнительных пошлин на покупку российской нефти. Индекс компаний нефти и газа растет на 1,6%. Хотя, по данным иностранных СМИ, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы не осмелились нарушать введенные американские ограничения и отказались принять танкеры с российской нефтью», — рассуждает Михаил Армяков, портфельный управляющий ООО «РСХБ Управление Активами».
Индекс Мосбиржи в таком сценарии способен пробить текущий уровень сопротивления и выйти на 3200−3500 пунктов до конца года. Ралли поддержит и ожидаемое снижение ключевой ставки: удешевление кредитов и падение доходностей депозитов подтолкнут частных инвесторов к акциям. На валютном рынке в ответ на стабилизацию геополитики и рост экспортной выручки рубль может закрепиться в диапазоне 80−86 за доллар.
Главные бенефициары — компании, пострадавшие от внешнеполитической изоляции. Технологический сектор может обрести второе дыхание: интерес к «Яндексу» или Ozon восстановится по мере ухода риска санкций. Транспортные гиганты — «Аэрофлот» и «Совкомфлот», получат импульс от восстановления логистики. Экспортеры сырья: «Роснефть», «Новатэк» и «Русал» в условиях снятия барьеров смогут нарастить поставки и прибыль.
«В случае урегулирования конфликта и хотя бы частичного снятия санкций с российских компаний индекс может показать бурный рост. Основными выгодоприобретателями потенциальной отмены санкций могут стать нефтегазовые компании, а также эмитенты из финансового сектора», — продолжает Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Однако инвесторам стоит помнить, что рынок способен переоценивать позитив слишком быстро. Февральские торги уже демонстрировали эйфорию на ожиданиях переговоров, когда индекс поднимался выше 3300 пунктов. Сегодняшние реалии более сдержанные, и, хотя шанс для роста велик, его прочность будет зависеть от конкретных решений саммита.
Негативный сценарий
Если переговоры окажутся лишь декларацией намерений или вовсе не состоятся, российская экономика рискует столкнуться с новой волной санкционного давления. Возможны дальнейшие ограничения экспорта, снижение потолка цен на нефть, ужесточение доступа к международным платежам. Для фондового рынка это означает удар по ликвидности, рост инфляции и неизбежное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.
«Идеальным вариантом стало бы относительно быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины. Возможность такого исхода уже частично заложена в текущий курс российских акций. Однако исход переговоров не предопределен. Их неудачное развитие будет означать сохранение неблагоприятных геополитических и макроэкономических условий для фондового рынка. В моменте это способно стать сигналом для краткосрочных распродаж», — полагает Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
В такой ситуации индекс Мосбиржи может стремительно откатиться к уровням 2600−2300 пунктов, а рубль — ослабнуть до 100 за доллар. Особенно сильно пострадают металлурги и промышленные компании с высокой зависимостью от импортных комплектующих. Автопром и фармацевтика столкнутся с перебоями поставок, а экспортеры сырья рискуют остаться без привычных рынков сбыта, несмотря на рост мировых цен.
Защитные стратегии инвестора
Российский рынок научился жить под санкциями, и рецепты выживания хорошо известны. Золото остается классическим убежищем: его можно покупать напрямую или через акции «Полюса». Сильным инструментом становятся и валютные активы — еврооблигации и акции «Сургутнефтегаза» с его валютными резервами. Компании, ориентированные на внутренний спрос: X5, «Магнит», МТС, «Ростелеком» также способны показывать рост вне зависимости от геополитики.
«Мы видим, что последние несколько кварталов рынок больше реагирует на фундаментальные факторы, а не на геополитику. Облигации реагируют на инфляцию, а рынок акций слабо верит в переговорный трек, по состоянию на сегодня. Риск-премия в акциях в настоящий момент составляет 11% против исторических 8% и 5% свойственных для эйфории», — комментирует Андрей Русецкий, директор по инвестициям УК «Первая».
Главный совет инвесторам сейчас — трезво оценивать горизонты. Для долгосрочных игроков падение рынка может стать шансом на покупку качественных активов по сниженной цене. Для краткосрочных разумнее сейчас держать фиксированную доходность через облигации. Универсальная стратегия — диверсификация: распределение между акциями, облигациями, альтернативными инструментами и наличностью.
Именно такая структура позволяет не зависеть от того, какой сценарий реализуется. Ведь задача инвестора сегодня не угадывать исход переговоров, а построить портфель, который выдержит и ралли, и обвал. В конечном счете рынок реагирует не на политические лозунги, а на реальные экономические изменения.
