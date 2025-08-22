Три президента делят рынок: как изменится экономика после переговоров РФ, Украины и США

«Мы видим, что последние несколько кварталов рынок больше реагирует на фундаментальные факторы, а не на геополитику. Облигации реагируют на инфляцию, а рынок акций слабо верит в переговорный трек, по состоянию на сегодня. Риск-премия в акциях в настоящий момент составляет 11% против исторических 8% и 5% свойственных для эйфории», — комментирует Андрей Русецкий, директор по инвестициям УК «Первая».