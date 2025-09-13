Ричмонд
Три авиакомпании России назвали дату начала полетов в Краснодар

Российские компании «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines назвали даты начала полетов в Краснодар, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, «Аэрофлот» выполнит первый рейс из Москвы на Кубань 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Уфы, Красноярска и Екатеринбурга — 27 сентября, а на следующий день — из Новосибирска и Казани.

«Победа» запустит рейсы из столицы в Краснодар 19 сентября. Билеты уже можно купить. S7 Airlines тоже начала продавать билеты на самолеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Первый рейс перевозчик запланировал на 26 октября.

По данным агентства, Nordwind и «Уральские авиалинии» также намерены возобновить рейсы в Краснодар. Такую возможность рассматривают и авиакомпании Smartavia и Azur Air.

Два дня назад в Росавиации заявили, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских лайнеров. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00, начиная с 11 сентября.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года из соображений безопасности.

