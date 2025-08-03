Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей

Узнать больше по теме

Росстат: история, хранимая в цифрах

Если вы хотите узнать, сколько людей живет в вашем городе, как меняются цены на продукты или какой процент россиян работает, вам поможет Росстат, собирающий и обрабатывающий статистику обо всем, что происходит в стране. Расскажем, как взаимодействовать с этим ведомством и кто должен перед ним отчитываться.