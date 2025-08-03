Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей

Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.
Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тысяч рублей получали 31,9% работников в стране. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%.
Так, в текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% работников, от 150 до 200 тысяч — 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3%, а больше этой суммы — 1,5%.
Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч — 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40−60 тысяч рублей, а 15,2% — от 22,4 до 40 тысяч.
Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6% работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4%, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей.