Тренд на ускорение: нефть последовательно прибавляет в цене на фоне угроз из США

Цены на нефть росли два дня после заявлений президента США Дональда Трампа относительно российско-украинского конфликта. Как связаны геополитические пертурбации и цены на энергоносители, почему нефть подорожала и что будет с котировками в среднесрочной перспективе, разбираем в статье «Известий».
На фоне угроз
Американский президент Дональд Трамп выступил с резким заявлением по урегулированию российско-украинского кризиса. Глава США призвал закончить конфликт и сократил срок дедлайна для этого до 10 дней вместо прежних 50 — до 7 августа. Если страны не договорятся, Трамп пригрозил ввести пошлины в размере «примерно в 100%» в отношении стран, сотрудничающих с Россией. В частности, речь о крупнейших контрагентах — Индии и Китае.
Недавно о возможности и готовности диверсифицировать поставки, отказавшись от российской нефти, заявлял индийский министр нефти Хардип Сингх Пури. Однако посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами, напротив, заявил, что его страна существенно зависит от импорта энергоресурсов: Индия занимает третье место в мире по потреблению энергии, но импортирует более 80% энергоносителей.
Китай, в свою очередь, уверил, что, несмотря на угрозу введения высоких пошлин, Поднебесная будет защищать свой энергетический суверенитет и продолжит покупать российскую нефть.
В Кремле на выпад из Белого дома отреагировали сдержанно: заявление американского президента «приняли к сведению».
Главный бенефициар
Brent подорожала на фоне жесткой риторики со стороны США, которые утверждают, что готовы вводить торговые ограничения и дополнительные санкции в отношении поставок российского сырья и контрагентов РФ по сделкам, в том числе из Китая и Индии, уверен руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.
— Если это приведет к недостатку нефти или нефтепродуктов на рынках, США готовы увеличивать собственные отгрузки. Естественно, что на это может потребоваться временной лаг, поэтому нефтяные котировки идут вверх на опасениях небольшого локального по времени дефицита, — считает эксперт.
Трамп заявил, что последствия его решения в виде роста цен на нефть не волнуют, так как нефти в стране много и США могут при необходимости увеличить добычу. Это замечание критически оценивает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
— Во-первых, если ориентироваться на последние данные от EIA, то так называемых стратегических запасов в США действительно достаточно. Хотя имеющиеся в распоряжении SPR в размере 402,5 млн баррелей — это всё же меньше, чем было, скажем, пять лет назад, когда SPR превышали 600 млн баррелей. Во-вторых, увеличить добычу нефти США также могут, но не одномоментно. В-третьих, может возникнуть проблема с составом и свойствами добываемой в США нефти, — пояснил эксперт.
По его словам, в Штатах преимущественно добывают легкие сорта, часть полученного объема отправляется на внешние рынки, а взамен импортируются сорта, предназначенные для американских НПЗ. Помимо США ростом стоимости нефти может воспользоваться ряд стран из ОПЕК+. Восходящий тренд на нефтяном рынке позволит окончательно и безболезненно выйти из соглашения о добровольном сокращении добычи. Саудовская Аравия и ОАЭ, по мнению Международного энергетического агентства (МЭА), имеют достаточно высокий потенциал для наращивания производства.
В-четвертых, вероятность того, что весь объем российской нефти уйдет с рынка, очень мала, уверен Николай Дудченко. Российские сорта могут торговаться с более существенным дисконтом, а какой-то объем российского сырья просто «уйдет в тень». Следовательно, пока что угрозы сомнительны, а влияние возможных новых санкций на рынок далеко не так однозначно, рассуждает аналитик.
Среди факторов, поддерживающих рынок и влияющих на цены сейчас, Дудченко назвал заседание ОПЕК+, которое состоится уже в конце текущей недели, а также торговые сделки.
— Так, США удалось договориться о продлении торгового перемирия с Китаем еще на три месяца. С ЕС было заключено торговое соглашение о тарифах в размере 15%. Снижение неопределенности подталкивает нефтяные котировки наверх, — добавил он.
Естественный ход вещей
Цены на нефть должны были рано или поздно начать расти после падения, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.
— Сейчас мировые запасы нефти находятся на минимальных уровнях за последние пять лет — об этом говорил на минувшем ПМЭФ еще глава «Роснефти» Игорь Сечин. Санкции (введенные и обещанные) в отношении России как крупного экспортера нефти не могут не отразиться на рынке. Это долгоиграющие факторы, которые будут толкать цены вверх, — говорит она.
По мнению специалиста, сейчас рынок подвержен факторам, поддерживающим низкие цены на нефть, но они носят кратковременный характер.
— Снятие ограничений для стран ОПЕК+, временное затишье в горячих точках Ближнего Востока и даже экоповестка — всё это только накапливает противоречия. Большинство ближневосточных стран работают в убыток для наполняемости бюджета, так как не желают уступать долю рынка. Геополитические конфликты в этой зоне также неизбежны. А ни один экологичный ресурс даже близко не равен по эффективности традиционному топливу, и обещания политиков отказаться от нефти не более чем популизм, — полагает Орлова.
Прогнозы
Нефтяной рынок после всплеска волатильности из-за военного конфликта на Ближнем Востоке завершил цикл снижения с начала года и сформировал коррекционный коридор с границами $61−80 по марке Brent, утверждает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
— В среднесрочной перспективе котировки, вероятно, в этом коридоре закрепятся, геополитический фактор периодически будет оказывать поддержку рынку. Увеличение добычи странами ОПЕК+ продолжит балансировать нефтяной рынок, — говорит он.
До истечения срока ультиматума Трампа либо до каких-либо очередных заявлений американского президента цена на нефть может продолжать оставаться на повышенных уровнях, утверждает Николай Дудченко. По прогнозам ФГ «Финам», диапазон движения цены установится в пределах $69−74/б.
— В дальнейшем по факту события нельзя исключать коррекцию вниз, — добавил он.
По оценке управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, справедливая цена на нефть — порядка $80 с потенциалом роста до $100 в среднесрочной перспективе ввиду высокой востребованности энергоресурсов.
— Всевозможные центры обработки данных сейчас потребляют электроэнергию в огромных количествах, сопоставимых с майнинговой отраслью. Причем корпорации-гиганты не всегда афишируют это, чтобы сохранить имидж компании, нацеленной на достижение целей устойчивого развития. Однако инвестиции в IT-инфраструктуру можно измерять процентами от оборотов, — полагает аналитик.