Тренд на ускорение: нефть последовательно прибавляет в цене на фоне угроз из США

— Во-первых, если ориентироваться на последние данные от EIA, то так называемых стратегических запасов в США действительно достаточно. Хотя имеющиеся в распоряжении SPR в размере 402,5 млн баррелей — это всё же меньше, чем было, скажем, пять лет назад, когда SPR превышали 600 млн баррелей. Во-вторых, увеличить добычу нефти США также могут, но не одномоментно. В-третьих, может возникнуть проблема с составом и свойствами добываемой в США нефти, — пояснил эксперт.