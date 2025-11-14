В ЦБ допустили как снижение ключевой ставки до конца года, так и ее сохранение

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки. На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов. Но до декабря мы еще получим много информации», — сказал он.