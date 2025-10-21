Трехсторонний договор: в России продлили срок заключения соглашений о стабилизации цен на товары

Возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары между региональными властями, производителями и торговыми сетями продлили до 2030 года. Соответствующее решение приняло правительство РФ. Мера направлена на поддержку стабильной ситуации на потребительском рынке. На сегодняшний день поддержание стоимости отдельных категорий товаров в России остается необходимой мерой, полагают эксперты. Это особенно актуально в условиях высокой инфляции, роста издержек и сохранения чувствительности населения к ценам на базовые продукты. Позволят ли соглашения улучшить ситуацию на рынке ритейла — в материале «Известий».
Важная договоренность
Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары в ритейле между региональными властями, производителями и торговыми сетями. Новый срок действия — 31 декабря 2029 года включительно. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Решение направлено на поддержание стабильности на потребительском рынке. Ранее срок действия нормы, регулирующей заключение соглашений о стабилизации цен, истекал в мае 2026 года.
По данным Федеральной антимонопольной службы по состоянию на октябрь 2025 года подобные соглашения заключены в 71 российском регионе. В них участвуют 14 546 хозяйствующих субъектов, в том числе 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и пунктов, а также три АЗС. За минувшие полгода количество регионов, использующих этот механизм, выросло на 20. Число присоединившихся к соглашениям хозяйствующих субъектов увеличилось на 1491.
Дополнительный механизм стабилизации цен на товары был разработан ФАС России в 2023 году. Изначально он касался товаров первой необходимости. Мера предусматривала предоставление региональным органам власти возможности заключать с торговыми сетями соглашения о сдерживании цен на социально значимую продукцию.
В ведомстве подчеркивали, что соглашение носит добровольный характер. Уточнялось, что регионы самостоятельно определят необходимость подписания таких соглашений и позиций товаров, которые войдут в перечень.
В ноябре 2024 года возможность заключения соглашений о стабилизации цен решили распространить на все товары. Соответствующие изменения в постановление правительства служба разработала совместно с регионами.
Документ предоставил властям субъектов РФ возможность заключать при необходимости соглашения на любые продовольственные и непродовольственные товары. Исключение — продукция, на которую введено госрегулирование цен.
Продление возможности заключения соглашений, по мнению ведомства, будет способствовать улучшению ценовой ситуации на потребительском рынке и сделает товары более доступными для россиян.
Выгодная сделка
Заключение соглашений фокусируется не на жестком принудительном регулировании, а на добровольных соглашениях, что является действенным способом стабилизации цен, уверена кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Елена Эльканова. Региональные власти при этом могут предлагать меры поддержки в ответ на обязательства бизнеса.
Принцип работы у механизма несложный, полагает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Региональные власти в рамках соглашений могут устанавливать предельные цены на определенные категории товаров на 90 дней, если их стоимость за 60 дней выросла на 10%.
Установление предельных торговых наценок к номенклатуре социально значимых товаров является ключевым в механизме, уточняет советник президента Московской ассоциации предпринимателей Павел Семенов. Это необходимо, чтобы избежать завышения цен в потенциально нестабильной экономической ситуации.
— Этот механизм уже проявил себя успешно, при этом вполне возможна перспектива расширения его действия и на иные категории товаров в случае галопирующего роста цен на них, — указывает эксперт.
На сегодняшний день стабилизация стоимости отдельных категорий товаров в России остается необходимой мерой, считает Эльканова. Это особенно актуально в условиях высокой инфляции, роста издержек и сохранения чувствительности населения к ценам на базовые продукты.
Потребность в стабилизации их стоимости, по мнению собеседницы «Известий», обусловлена несколькими факторами. В первую очередь важно, что рост цен на базовые продукты, такие как хлеб, молоко, овощи и яйца, болезненно сказывается на малообеспеченных слоях населения. Поддержание стоимости на определенном уровне обеспечивает доступность продовольственной корзины.
— При этом резкие скачки цен на отдельные товары могут провоцировать общие инфляционные ожидания в экономике, что подталкивает производителей и продавцов к дальнейшему повышению цен. Стабилизация помогает сгладить эти пики, — подчеркивает экономист.
Польза не для всех
Сегодня в механизмах стабилизации цен активно участвуют торговые сети, напоминает Елена Эльканова.
— Они предпочитают добровольно ограничить наценки на узкий набор социально значимых продуктов в рамках соглашений, так как это позволяет им выполнить социальную функцию, сохранить рыночный механизм ценообразования для большинства других товаров, получить потенциальные преференции и поддержку от региональной власти, — указывает она.
За счет этого механизма ритейлеры получают определенные преимущества. Среди них экономист выделяет:
— гибкость, поскольку участие в соглашениях позволяет сетям самим выбирать способ стабилизации (ограничение наценки, фиксация цены
— поддержку властей, ведь регионы часто готовы предложить сетям и производителям меры поддержки (компенсация логистических затрат, льготные кредиты или преференции), что частично компенсирует потери от ограничения наценки.
Однако реагируют на введение соглашений торговые сети без восторга, полагает Александр Анфиногенов.
— Еще весной 13 отраслевых союзов и ассоциаций торговли и агропрома направили письмо премьер-министру с критикой инициатив по госрегулированию цен на продовольствие. В письме отмечается, что подобные меры могут навредить рынку, привести к дефициту и снижению инвестиций, — уточняет собеседник «Известий».
В результате норма прибыли, которая была «зашита» в товары, попавшие под действие соглашения, и не может быть достигнута в случае применения механизма, вероятнее всего, распределяется на иные товарные позиции ритейлера, считает Павел Семенов. Это, по его мнению, может привести к повышению цен на категории товаров, целевая аудитория которых не настолько восприимчива к увеличению стоимости.
Сама по себе при этом система розничного ценообразования в России сегодня несправедлива, убежден Анфиногенов.
— Сетевой ритейл давит на производителей по входной цене продуктов, что провоцирует замену ингредиентов на более дешевые, шринкфляцию (намеренное или вынужденное снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально небольшом снижении отпускной цены. — «Известия») и так далее. Традиционный ритейл следит за стоимостью в сетях и старается «не отставать». В результате в цепочке «производитель — логистика — розница» основным выгодополучателем является розница, — уверен эксперт.
Производители, по его словам, не имеют ресурсов для развития — их текущая деятельность обеспечивает сиюминутную работоспособность, а кредиты сегодня являются дорогими. И эта ситуация является опасной и может привести к серьезным проблемам, если пустить всё на самотек, предупреждает собеседник «Известий».
В настоящий момент необходимость стабилизировать стоимость отдельных категорий товаров сохраняется, отмечает Анфиногенов. Однако это должна быть федеральная централизованная программа ценового мониторинга на основные продукты питания в рационе населения, список которых необходимо актуализировать.
— Продуктовая безопасность — стратегическая задача правительства РФ. И необходимо формировать структуру, которая будет этим заниматься на постоянной основе, а не рассчитывать на временные добровольные договоренности, — призывает эксперт.