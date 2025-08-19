Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновили

Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру «Дружбы». Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.