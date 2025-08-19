«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба” были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — написал он.
По его словам, Будапешт ожидает от Киева, что тот не совершит новой атаки на нефтепровод, критически важный для венгерского энергоснабжения.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру «Дружбы». Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
«Дружба» берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.