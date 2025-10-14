Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США

Страны начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю продукцию, поставляемую из этих стран. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Как отметил Трамп, он сказал всем странам, желающим вступить в БРИКС, что США собираются ввести против них пошлины.
«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: “Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США”. Они сказали мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — сказал лидер США.
В начале июля Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — счел он. Республиканец тогда же добавил, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».
Кроме этого, Трамп написал тогда о планах США потребовать от «враждебных стран» обязательство не создавать новую валюту БРИКС или поддержки любой другой валюты в качестве альтернативы «могущественному доллару».
В Кремле в ответ на заявления Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам «более подробно повестку дня БРИКС разъяснить» американскому лидеру.
«Вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, “разделяй и властвуй” — это новая стратегия односторонних действий, БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — сказал бразильский президент Лула да Силва 8 сентября.
В этот же день старший советник американского президента Петер Наварро заявил, что ни одна страна — участник БРИКС не выживет без экспорта в США.