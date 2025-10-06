Трамп заявил, что в США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.