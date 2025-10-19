Трамп заявил, что у России и США большой потенциал для торговли

«Вы знаете, мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. И я был очень добр к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому и к Украине, если мы будем стеснены в средствах, я не хочу этого делать. Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — подчеркнул Трамп.